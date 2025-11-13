A Villacidro la Fondazione Dessì parla alle scuole, con cortometraggi, laboratori creativi per ragazzi e incontri con autrici

La Fondazione Dessì porta nelle scuole di VIllacidro una selezione di cortometraggi tratti da Visioni Sarde e altri due laboratori del progetto Nuovi linguaggi dell’immaginario, dal magico mondo dei burattini alla scrittura creativa.

Da sempre impegnata a stimolare le nuove generazioni con proposte culturali mirate, la Fondazione Dessì offre alle scuole villacidresi nuovi spazi di incontro e attività: dal progetto Nuovi linguaggi dell’immaginario, realizzato con il contributo di Fondazione di Sardegna, alla visione di cortometraggi, selezionati da Visioni Sarde.

Il progetto Nuovi linguaggi dell’immaginario, realizzato con il contributo di Fondazione di Sardegna, mira a stimolare creatività, cultura e partecipazione civile tra bambini e ragazzi, proponendo laboratori di scrittura creativa, fumetto, teatro, giornalismo e ambiente, guidati da professionisti dei vari settori. Attraverso esperienze pratiche, le iniziative favoriscono il confronto tra i partecipanti e arricchiscono le comunità con la formazione di giovani capaci di raccontare il mondo con parole, segni e idee nuove, superando le difficoltà comunicative legate all’imperante predominio dei social e dei ritmi digitali.

Il progetto è promosso dalla Cineteca di Bologna e gode dei contributi della Regione Autonoma della Sardegna tramite Fondazione Sardegna Film Commission. La partecipazione di circoli FASI in Italia, capofila il “Sarda Domus” di Civitavecchia e di quelli all’estero ha costruito un ponte tra i sardi della diaspora e la terra d’origine.