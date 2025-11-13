15 November, 2025
Il 14 novembre, al Teatro Electra, Iglesias renderà omaggio al grande pianista Bruno Canino

Il 14 novembre, al Teatro Electra di Iglesias, la città renderà omaggio al grande pianista Bruno Canino con un concerto che inaugura la X Rassegna Itinerari Musicali dell’Identità, organizzata dall’associazione culturale La Casa Rosa. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra l’assessorato della Cultura del comune di Iglesias, Fidapa BPW Italy – sezione di Iglesias e il Comitato Quartiere Castello.L’evento, patrocinato dal Comune di Iglesias, dalla Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna e dal Consiglio Regionale della Sardegna, si inserisce nel programma del Festival Internazionale della Lettura Sociale “Diverso”, sostenuto ai sensi della L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, comma 1, lett. m) – Progetti di promozione della lettura e festival letterari di interesse regionale e nazionale, con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport.
Sul palco del Teatro Electra si esibiranno Bruno Canino e l’Orchestra Giovanile della Sardegna, diretta da Raimondo Mameli.In programma: Concerto sinfonico in fa minore di Johann Sebastian Bach. Concerto n. 12 in la maggiore, K.414 di Wolfgang Amadeus Mozart
Completeranno la serata l’ouverture da L’Armida immaginaria di Domenico Cimarosa e un Concerto grosso di Alessandro Scarlatti: un itinerario musicale tra l’eleganza barocca e la luminosità del classicismo.

