Sant’Anna Arresi: manifestazione d’interesse per il conferimento urgente di un incarico provvisorio di medico di Medicina Generale

Preso atto della richiesta della ASL 7 SULCIS Iglesiente, ai sensi dell’art. 37 dell’ACN per la Medicina Generale 2024 e successive modificazioni ed integrazioni è indetta una manifestazione d’interesse per il conferimento urgente di un incarico provvisorio di medico di Medicina Generale presso la ASL SULCIS Iglesiente, per l’Ambito 1.6 del Distretto di Carbonia – Comune di Sant’Anna Arresi, per effetto della cessazione anticipata di incarico provvisorio con decorrenza 26/08/2024.

I medici interessati devono far pervenire la propria domanda compilata sul modello allegato, assieme a copia di un documento d’identità, entro le ore 14.00 del 26/08/2024 esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: medconvenzionata.aslsulcis@pec.aressardegna.it .

In assenza di candidature alla scadenza indicata, il presente avviso sarà considerato aperto e i medici interessati potranno presentare la domanda fino al conferimento dell’incarico provvisorio al primo avente diritto o fino alla cessazione della condizione di carenza dell’assistenza rappresentata dalla ASL e comunque non oltre i sei mesi dalla data di pubblicazione dell’avviso sull’Albo Pretorio on line di Ares Sardegna.

L’incarico decorrerà presumibilmente dal 2/09/2024 sino al conferimento dell’incarico definitivo e non potrà comunque avere durata superiore ai 12 mesi.