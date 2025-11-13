Challenge Forte Village Sardinia 2026: aperte le iscrizioni per una delle gare più attese del calendario internazionale

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni al Challenge Forte Village Sardinia 2026, una delle tappe più spettacolari del circuito internazionale Challenge Family.

L’appuntamento è fissato per sabato 24 e domenica 25 ottobre 2026, nella straordinaria cornice del Forte Village Resort, sulla costa sud-occidentale della Sardegna.

Fino al 31 dicembre 2025, le iscrizioni potranno beneficiare di tariffe promo e proposte dedicate anche per il soggiorno all’interno del Resort, riservate agli atleti e ai loro accompagnatori.

Il tracciato gara è attualmente in fase di definizione nei dettagli, ma confermerà il format collaudato delle edizioni precedenti, mantenendo le sue caratteristiche distintive: nuoto, ciclismo e corsa, in uno dei tratti più suggestivi della Sardegna. Come da tradizione, spiagge di sabbia bianca, acque cristalline e macchia mediterranea saranno protagoniste in un percorso che attraversa l’entroterra e il litorale, toccando i territori di Santa Margherita di Pula, Domus de Maria, Teulada e Sant’Anna Arresi, tra saliscendi collinari e spettacolari tratti costieri.

Con partenza e arrivo all’interno di un resort, il Challenge Forte Village Sardinia offre una configurazione logistica unica nel suo genere, che consente agli atleti di vivere la gara in un contesto di assoluta efficienza e comfort.