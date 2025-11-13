L’Iglesias imbattuta a Villasimius (1 a 1), l’Atletico Uri supera il Tempio 1 a 0, le finaliste della Coppa Italia scaturiranno dalle partite di ritorno il 26 novembre

L’Iglesias è tornata imbattuta da Villasimius, dove è finita 1 a 1, l’Atletico Uri ha superato il Tempio 1 a 0, nelle partite di andata delle semifinali della Coppa Italia di Eccellenza. Le finaliste scaturiranno dalle partite di ritorno in programma mercoledì 26 novembre.

La partita di Villasimius ha registrato le emozioni e i goal nel finale. La squadra di Giampaolo Murru s’è portata in vantaggio all’82’ con un goal del capitano Edoardo Piras, quella di Antonio Prastaro ha pareggiato 5′ dopo, con un goal di Abre Yanick Beugre. L’Iglesias, scesa in campo inizialmente con Alberto Piras e Antony Cancilieri al posto di Fabrizio Frau e Nicolas Capellino per un mini turn over, ha confermato di attraversare un ottimo periodo di forma ed ora già guarda al campionato che domenica la vedrà impegnata in casa con il Buddusò; il Villasimius ha reagito dopo la netta sconfitta di Carbonia. Al ritorno l’Iglesias avrà il vantaggio del fattore campo ma per raggiungere la finale dovrà comunque vincere, perché in caso di parità, con qualsiasi punteggio, la qualificazione si deciderà ai calci di rigore senza passare attraverso i tempi supplementari.

La partita di Uri è stata decisa da un goal realizzato dall’ex Carbonia Nicolas Ricci al 67′. La qualificazione resta aperta e nella partita di ritorno presumibilmente il tecnico del Tempio Giuseppe Cantara schiererà la miglior formazione, dopo aver fatto riposare ieri alcuni titolari.