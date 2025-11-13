15 November, 2025
MENU
mobile-logo
HomeSportL’Iglesias imbattuta a Villasimius (1 a 1), l’Atletico Uri supera il Tempio 1 a 0, le finaliste della Coppa Italia scaturiranno dalle partite di ritorno il 26 novembre
Sport

L’Iglesias imbattuta a Villasimius (1 a 1), l’Atletico Uri supera il Tempio 1 a 0, le finaliste della Coppa Italia scaturiranno dalle partite di ritorno il 26 novembre

0
268Views

L’Iglesias è tornata imbattuta da Villasimius, dove è finita 1 a 1, l’Atletico Uri ha superato il Tempio 1 a 0, nelle partite di andata delle semifinali della Coppa Italia di Eccellenza. Le finaliste scaturiranno dalle partite di ritorno in programma mercoledì 26 novembre.

La partita di Villasimius ha registrato le emozioni e i goal nel finale. La squadra di Giampaolo Murru s’è portata in vantaggio all’82’ con un goal del capitano Edoardo Piras, quella di Antonio Prastaro ha pareggiato 5′ dopo, con un goal di Abre Yanick Beugre. L’Iglesias, scesa in campo inizialmente con Alberto Piras e Antony Cancilieri al posto di Fabrizio Frau e Nicolas Capellino per un mini turn over, ha confermato di attraversare un ottimo periodo di forma ed ora già guarda al campionato che domenica la vedrà impegnata in casa con il Buddusò; il Villasimius ha reagito dopo la netta sconfitta di Carbonia. Al ritorno l’Iglesias avrà il vantaggio del fattore campo ma per raggiungere la finale dovrà comunque vincere, perché in caso di parità, con qualsiasi punteggio, la qualificazione si deciderà ai calci di rigore senza passare attraverso i tempi supplementari.

La partita di Uri è stata decisa da un goal realizzato dall’ex Carbonia Nicolas Ricci al 67′. La qualificazione resta aperta e nella partita di ritorno presumibilmente il tecnico del Tempio Giuseppe Cantara schiererà la miglior formazione, dopo aver fatto riposare ieri alcuni titolari.

POST TAGS:
FOLLOW US ON:
Lettera al Direttore
Challenge Forte Vill

giampaolo.cirronis@gmail.com

Rate This Article:
RELATED ARTICLES
Sport
Alle 15.00 l’a
Sport
L’Iglesias a T
Sport
Il Carbonia ha feste
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

Sede Legale
Via Cristoforo Colombo 20
09013 Carbonia (SU)
Tel. e Fax 0781 670155
Mail: giampaolo.cirronis@gmail.com

© 1995-2025 La Provincia del Sulcis Iglesiente

Powered by ENKEY WEB AGENCY