A Villamassargia uno sportello pubblico per il supporto digitale

Rafforzare l’autonomia dei cittadini e supportarli nelle ormai quotidiane operazioni on line. Il comune di Villamassargia entra nella rete dei servizi di facilitazione digitale, realizzata in ambito regionale e nazionale attraverso la misura PNRR 1.7.2. Grazie allo stanziamento di 51.724 euro, sarà attivato uno sportello pubblico dedicato all’assistenza di chi ha difficoltà a fruire dei servizi digitali attraverso alcune APP, usare lo SPID e il CIE, consultare il Fascicolo sanitario elettronico e molto altro come visitare i portali per le offerte di lavoro.

«I punti di facilitazione digitale – ha spiegato la sindaca di Villamassargia Debora Porrà – nascono per ridurre il cosiddetto ‘digital divide’ e per promuovere la partecipazione attiva nella società tecnologica di ciascun cittadino di ogni fascia d’età, dai più giovani in cerca di occupazione agli anziani che spesso sono in difficoltà a usare i dispositivi elettronici.»

«Questo supporto gratuito che ha l’obiettivo di aiutare le famiglie che assistono un anziano e di offrire a tutti indistintamente un sostegno per l’accesso ai servizi digitali – ha continuato la prima cittadina – nasce per stare al passo con un mondo in continua evoluzione.»

Il servizio, infatti, è pensato per le persone che hanno poca dimestichezza con computer, smartphone e Internet, in particolare gli over 65.

Per questo motivo, lo sportello, allestito presso lo smart center, al piano terra del palazzo comunale, sarà tra le attività previste al centro diurno per gli anziani ormai prossimo all’inaugurazione. I facilitatori potranno infatti offrire assistenza personalizzata agli utenti per utilizzare, per esempio, la posta elettronica, navigare in sicurezza su Internet, accedere ai servizi pubblici e sanitari on line e prenotare visite mediche. Un servizio pensato anche per alleggerire il carico di chi accudisce un proprio caro in condizioni di fragilità e, in generale, di tutti i care giver.