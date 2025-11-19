19 November, 2025
MENU
mobile-logo
HomeSpettacoloEventiDalle vigne del Sulcis alle Dolomiti del gusto: il viaggio dei Sentieri del Carignano
Eventi

Dalle vigne del Sulcis alle Dolomiti del gusto: il viaggio dei Sentieri del Carignano

0
182Views

Radici nella sabbia, passi nella tradizione: il Carignano del Sulcis incanta Merano per raccontare di un vino che affonda le sue radici nella sabbia e nella storia: unico, resiliente e soprattutto sardo

A poco più di un mese dal suo lancio, il progetto “I Sentieri del Carignano lungo il Cammino Minerario di Santa Barbara” approda al Merano Wine Festival come ambasciatore del Sulcis e della sua viticoltura eroica.
Un itinerario da vivere a piedi, tra vigne, miniere e paesaggi costieri, dove il passo lento del viaggiatore incontra la profondità delle radici del Carignano, emblema di una terra capace di resistere e rinascere.

Una Sardegna che si racconta, calice dopo calice, passo dopo passo

Il nuovo itinerario enoturistico, ideato dalla Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara, ha debuttato domenica scorsa con una Masterclass dedicata al Carignano del Sulcis, guidata da Giuseppe Carrus, vice curatore della Guida Vini d’Italia.

Un vino eroico, un cammino autentico

Nato da un territorio che ha saputo resistere alla fillossera, e che ancora oggi custodisce vigne “a piede franco”, il Carignano del Sulcis è l’espressione viva di una Sardegna autentica, modellata da sabbia, sole e mare.
La Masterclass, intitolata “Immersi nelle vigne del Carignano del Sulcis: tra mare, sole e sabbia”, ha accompagnato il pubblico in un viaggio sensoriale e culturale attraverso una delle aree vitivinicole più affascinanti del Mediterraneo.

Durante la degustazione sono stati otto i vini protagonisti di alcune delle più importanti cantine simbolo del territorio: Cantina Santadi, Cantina Mesa, Cantina Sardus Pater, Cantina Calasetta, Cantina Giba, Eural Sulcis, Azienda Agricola Piede Franco e Cantina Esu.

Il vino che si cammina

«Con I Sentieri del Carignano vogliamo unire due anime della Sardegna: quella del cammino e quella del vinoha dichiarato Mauro Usai, presidente della Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara -. Il Carignano del Sulcis è un vino che racconta la forza e la tenacia dei suoi viticoltori, così come il nostro cammino racconta la storia di un territorio che continua a camminare verso il futuro»

 

 

POST TAGS:
FOLLOW US ON:
Sono iniziati i lavo

giampaolo.cirronis@gmail.com

Rate This Article:
RELATED ARTICLES
Eventi
Torna Calici in Tonn
Eventi
È l’Italia la tr
Eventi
Scatta giovedì 1°
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

Sede Legale
Via Cristoforo Colombo 20
09013 Carbonia (SU)
Tel. e Fax 0781 670155
Mail: giampaolo.cirronis@gmail.com

© 1995-2025 La Provincia del Sulcis Iglesiente

Powered by ENKEY WEB AGENCY