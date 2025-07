Torna Calici in Tonnara: dal 4 al 6 luglio, a Portoscuso, l’evento che celebra vino, territorio e tradizione

Protagonisti indiscussi le etichette ei produttori che animeranno, in un’atmosfera unica, un luogo iconico: l’Antica Tonnara Su Pranu, luogo che ha accolto storie di pesca, di comunità e di vita, e che oggi ospita uno degli eventi più attesi dell’estate sulcitana. Calici in Tonnara è un appuntamento imperdibile per appassionati ed esperti del settore vitivinicolo, ma non solo…la manifestazione rappresenta, infatti, un connubio perfetto tra eccellenze enogastronomiche locali, musica e spettacolo. Un’occasione speciale per valorizzare il patrimonio culturale ed enogastronomico della Sardegna, nella suggestiva cornice del borgo antico della Tonnara Su Pranu.

Esperienza del vino. Le cantine del territorio sono il cuore pulsante di Calici in Tonnara. Quest’anno saranno presenti 4 0 produttori locali: dai grandi nomi riconosciuti a livello nazionale e internazionale fino alle piccole realtà di nicchia che racconteranno storie di passione e tradizione. Durante l’evento, produttori, enologi e direttori commerciali saranno a disposizione per condividere il loro lavoro e svelare ciò che si cela dietro ogni bottiglia.

Si potranno scoprire i segreti della vinificazione, conoscere i dettagli delle annate migliori e lasciarsi affascinare dai racconti di chi vive il vino come una vera e propria arte. Inoltre, nell’ultima giornata saranno presenti anche 10 produttori di vino provenienti da altre regioni d’Italia, un’opportunità unica per arricchire l’evento con profumi, sapori e storie che superano i confini dell’Isola.

Esperienza gastronomica. Novità di questa edizione è un ciclo di Masterclass pensato per approfondire la cultura vinicola sarda e valorizzare le sue eccellenze. Durante la settimana dell’evento, sommelier, enologi ed esperti del settore guideranno corsi, talk e workshop esclusivi, offrendo ai partecipanti l’opportunità di acquisire nuove competenze e scoprire i segreti che si celano dietro ogni bottiglia.

In particolare, domenica sera si terrà una masterclass speciale con Giuseppe Carrus_Gambero Rosso, dal titolo Metodo Classico: dalle più importanti zone d’Italia alla nostra Isola. Un vero e proprio percorso sensoriale che parte dal Nord Italia, attraversa le principali aree vocate alla produzione di Metodo Classico e approda in Sardegna, dove già da tempo si producono bollicine frutto della rifermentazione in bottiglia.

Una degustazione da non perdere, in cui si assaggeranno sei diverse cuvée “alla cieca”, senza conoscere in anticipo le etichette. Un confronto costruttivo e divertente, pensato per valutare il livello raggiunto dalle bollicine isolane senza pregiudizi, ma con spirito critico e grande curiosità.

Saranno presenti anche tre dei più noti chef sardi – Cristiano Rosso, Pierluigi Fais e Nicola Paulis – che prepareranno piatti d’autore con un ingrediente speciale: il tonno rosso pescato nelle acque di Portoscuso. Grazie alla collaborazione con Althunnus Tonnare Sulcitane, l’evento renderà omaggio non solo alla qualità di questo prodotto d’eccellenza, ma anche alla storia e all’identità della comunità portoscusese, offrendo un’esperienza gastronomica autentica e indimenticabile.

Intrattenimento e molto altro. La musica è da sempre un elemento fondamentale per arricchire l’esperienza di Calici in Tonnara e quest’anno sarà protagonista durante tutte e tre le serate. Concerti live e DJ set contribuiranno a creare l’atmosfera ideale per vivere il vino come momento di condivisione e convivialità.

Madrina d’eccezione sarà la conduttrice Tessa Gelisio, che aprirà ufficializzare la manifestazione alle ore 19.00 di venerdì 4 luglio, in concomitanza con la partenza di un’escursione a piedi organizzata dal Cammino Minerario di Santa Barbara.

Ogni sera, al tramonto, sotto la suggestiva Torre Spagnola, apriranno birrifici artigianali, food truck e cocktail bar per completare l’offerta e trasformare il borgo in uno spazio conviviale, accogliente e vibrante.

La sesta edizione di Calici in Tonnara si conferma come un appuntamento imperdibile per chi desidera vivere un’esperienza che unisce cultura, gusto e tradizione in uno scenario di straordinaria bellezza. Tre giorni intensi, tra degustazioni, racconti di vite e vigneti, sapori autentici e musica, che trasformano Portoscuso in una crocevia di emozioni e scoperte. Un evento capace di valorizzare il territorio, raccontare la Sardegna più autentica e creare momenti indimenticabili da condividere con appassionati e curiosi.