Si è conclusa sabato 20 dicembre 2025 con grande partecipazione, a Portoscuso, la prima giornata del trekking esperienziale “Natura e storia: un territorio da scoprire”

Si è conclusa sabato 20 dicembre 2025 con grande partecipazione la prima giornata del trekking esperienziale “Natura e storia: un territorio da scoprire”, un’iniziativa dedicata alla valorizzazione del patrimonio naturale, storico e culturale del territorio di Portoscuso. Il percorso ha accompagnato i partecipanti in un vero e proprio viaggio tra geologia, archeologia e paesaggi incontaminati, partendo dall’Antica Tonnara e dalla Torre Spagnola, per poi proseguire lungo la suggestiva pista ciclopedonale di Capo Altano, offrendo scorci di straordinaria bellezza e momenti di approfondimento legati alla storia e all’identità del luogo. Fondamentale il contributo dei professionisti che hanno accompagnato il gruppo lungo il cammino: Franco Cerniglia, guida escursionistica; Francesca Sanna, guida turistica; Sara Porru, archeologa; Lorenzo Sedda, geologo, che hanno arricchito l’esperienza con approfondimenti specialistici e divulgativi.

Il trekking si è concluso sulla terrazza del Rais Cafè, dove ai partecipanti è stata offerta una degustazione di prodotti locali preparati dallo chef Nicola Paulis, che, nell’ottica di una condivisione del patrimonio enogastronomico, ha cucinato dal vivo piatti della tradizione locale come il rinomato Tonno alla Portoscusese. Tra i prodotti tipici di produzione locale che si è scelto di valorizzare, ricordiamo il tonno rosso locale delle Tonnare Sulcitane Althunnus, il Carignano del Sulcis Nerominiera di Enrico Esu e una selezione di formaggi degli Allevatori Sulcitani.

Il progetto è stato realizzato dal comune di Portoscuso – Assessorato della Cultura, Beni Culturali e Istruzione, grazie al contributo del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna. Il prossimo appuntamento è in programma per il 27 dicembre e interesserà alcune aree archeologiche del territorio e i suggestivi percorsi minerari storici, proseguendo il racconto di Portoscuso attraverso natura, storia e identità. La prima giornata del trekking ha rappresentato un momento di incontro tra natura, storia e comunità, confermando l’importanza di iniziative capaci di raccontare il territorio attraverso esperienze autentiche e condivise.