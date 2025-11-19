19 November, 2025
Sono iniziati i lavori di ripristino e messa in sicurezza del ponte d'accesso alla frazione di Is Urigus
Lavori pubblici

Sono iniziati i lavori di ripristino e messa in sicurezza del ponte d’accesso alla frazione di Is Urigus

Sono iniziati i lavori di ripristino e messa in sicurezza del ponte d’accesso alla frazione di Is Urigus.

«Si tratta di un progetto dal valore di circa 50mila euro che garantirà parapetti nuovi, rinforzati e più sicuri e altri lavori di consolidamento della struttura si legge in una nota del comune di San Giovanni Suergiu -. Sicuramente si creeranno dei disagi per la circolazione dei mezzi e delle persone perché si tratta di un’opera su un collegamento viario trafficato. Vi chiediamo pazienza e collaborazione perchè la sicurezza è il primo obiettivo durante il cantiere e post cantiere.»

