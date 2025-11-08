Francesca Ghirra (Progressisti): «Basta promesse, il Governo fornisca subito soluzioni concrete per Eurallumina»

Il 6 novembre 2025, nella sede aziendale di Eurallumina, si è svolto un incontro tra i rappresentanti della società, di Confindustria Sardegna Meridionale, delle segreterie territoriali Filctem-CGIL, Femca-CISL, Uiltec-UIL e delle R.S.A. di fabbrica da cui è emerso un quadro estremamente preoccupante.

La deputata Francesca Ghirra ha presentato una nuova interrogazione ai Ministri delle imprese e del Made in Italy, dell’Economia e del Lavoro, per sollecitare il Governo a individuare soluzioni concrete per la fabbrica del Sulcis.

«La preoccupazione per Euroallumina è sempre più forte. A settembre, dopo la riunione del tavolo che si era tenuto al Mimit – definito dalle sigle sindacali niente più che una riunione interlocutoria – avevo presentato un’interrogazione per sapere quali iniziative di competenza il Ministero delle imprese e del made in Italy intendesse adottare per garantire la continuità operativa dello stabilimento e concretizzare il progetto di rilancio – dichiara la deputata -. Le risposte del Governo erano state del tutto insoddisfacenti: non solo non era chiaro cosa intendessero fare per tutelare i posti di lavoro – ridotti da 100 a 38 unità e con 160 lavoratori in cassa integrazione a zero ore – né tantomeno come pensassero di agire per sbloccare il patrimonio della Rusal, che aveva già dichiarato di non essere intenzionata ad autorizzare l’anticipazione delle risorse finanziarie propedeutiche alla gestione ordinaria della fabbrica.»

«Si sapeva già da allora che le risorse disponibili avrebbero assicurato la continuità operativa della fabbrica per un periodo massimo di due mesi, ora l’azienda ha confermato che la disponibilità finanziaria residua consente la gestione ordinaria dello stabilimento solo fino al 31 dicembre 2025 – continua la deputata -. Al netto di annunci e promesse il Governo non ha fatto nulla per risolvere questa drammatica situazione: eppure le controllate della Rusal in altri Paesi europei, come Irlanda, Svezia e Germania, vista la strategicità delle produzioni anche dal punto di vista occupazionale, non hanno subito provvedimenti sanzionatori da parte dei rispettivi Governi. Cosa aspetta il Governo italiano per sbloccare i fondi e garantire la continuità gestionale e occupazionale dell’azienda?»

«Chiediamo la convocazione immediata di un nuovo tavolo e che il Governo si attivi per sbloccare subito il progetto di rilancio di Eurallumina, che prevede un investimento da 300 milioni di euro e 1.000 posti di lavoro», conclude Francesca Ghirra.