Francesca Ghirra (Progressisti): «Eurallumina, positivo l’incontro di oggi ma servono soluzioni strutturali»

«Questa mattina al Mimit si è tenuto il dodicesimo tavolo sulla vertenza Eurallumina. Le parole dei ministri Urso e Calderone sono state rassicuranti, ma quella che prospettano è una soluzione tampone: per 6 mesi sarà garantita la continuità aziendale, grazie allo stanziamento di 9,6 milioni di euro da parte del Governo.»

Lo scrive, in una nota, Francesca Ghirra, deputata dei Progressisti.

«Occorre però che il nostro Paese si attivi per sbloccare gli asset della Rusal e perché la continuità produttiva della fabbrica sia garantita, come è accaduto in Svezia, Irlanda e Germania e persino negli Stati Uniti – aggiunge Francesca Ghirra – Gli operai, che hanno occupato la fabbrica per 13 giorni e 12 notti portando la vertenza aziendale all’attenzione delle cronache nazionali, vogliono garanzie e pretendono di poter riprendere a lavorare: non vogliono più vivere di ammortizzatori sociali, ma pretendono quella dignità che solo il lavoro può dare. Siamo e saremo al loro fianco al fine di ottenere soluzioni strutturali.»