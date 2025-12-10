11 December, 2025
Francesca Ghirra (Progressisti): «Eurallumina, positivo l'incontro di oggi ma servono soluzioni strutturali»
Eurallumina

Francesca Ghirra (Progressisti): «Eurallumina, positivo l’incontro di oggi ma servono soluzioni strutturali»

«Questa mattina al Mimit si è tenuto il dodicesimo tavolo sulla vertenza Eurallumina. Le parole dei ministri Urso e Calderone sono state rassicuranti, ma quella che prospettano è una soluzione tampone: per 6 mesi sarà garantita la continuità aziendale, grazie allo stanziamento di 9,6 milioni di euro da parte del Governo.»
Lo scrive, in una nota, Francesca Ghirra, deputata dei Progressisti.
«Occorre però che il nostro Paese si attivi per sbloccare gli asset della Rusal e perché la continuità produttiva della fabbrica sia garantita, come è accaduto in Svezia, Irlanda e Germania e persino negli Stati Uniti aggiunge Francesca GhirraGli operai, che hanno occupato la fabbrica per 13 giorni e 12 notti portando la vertenza aziendale all’attenzione delle cronache nazionali, vogliono garanzie e pretendono di poter riprendere a lavorare: non vogliono più vivere di ammortizzatori sociali, ma pretendono quella dignità che solo il lavoro può dare. Siamo e saremo al loro fianco al fine di ottenere soluzioni strutturali.»
La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

