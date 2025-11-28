Ignazio Locci (CAL): «Siamo vicini ai lavoratori Eurallumina e ci auguriamo che il Governo costruisca un percorso duraturo per favorire la ripresa»

«A nome delle Autonomie locali voglio esprimere la mia vicinanza ai lavoratori dell’Eurallumina. Siamo consapevoli che si tratta di una vertenza importante con una buona prospettiva di chiusura positiva, perciò ci auguriamo che il Governo nazionale riesca a restituire serenità ai lavoratori, costruendo un percorso duraturo per favorire la ripresa. Un ringraziamento anche al ministro Calderone per la sensibilità dimostrata con questa visita a Portovesme.»

Lo ha detto Ignazio Locci, presidente del CAL (Consiglio delle Autonomie Locali), commentando la presenza in fabbrica del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Elvira Calderone.