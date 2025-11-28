29 November, 2025
Dopo le visite del vescovo Mario Farci, del ministro Marina Elvira Calderone e del presidente della Provincia Mauro Usai, domattina assemblea generale dei lavoratori Eurallumina
Eurallumina

Dopo le visite del vescovo Mario Farci, del ministro Marina Elvira Calderone e del presidente della Provincia Mauro Usai, domattina assemblea generale dei lavoratori Eurallumina

Dopo le visite odierne del vescovo mons. Mario Farci, del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Marina Elvira Calderone. del presidente della provincia del Sulcis Iglesiente Mauro Usai e dell’intero Consiglio provinciale, domani mattina, tredicesimo giorno del presidio sul silo, alle 9.30, i lavoratori dell’Eurallumina si riuniranno in assemblea. Saranno presenti le organizzazioni sindacali confederali e di categoria.
