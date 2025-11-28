Special Olympics European Basketball Week 2025: Carbonia tra le città protagoniste

Domani, sabato 29 novembre, il palazzetto dello sport di Carbonia ospiterà una delle tappe della settimana europea del Basket.

L’iniziativa sostenuta da FIBA Europe e FIBA Foundation, sarà sostenuta in Sardegna dal patrocinio dell’assessorato allo sport della Regione Sardegna, del comune di Carbonia e, a livello nazionale, della Federazione Italiana Pallacanestro, Lega Basket Serie A, Lega Nazionale Pallacanestro, Lega Basket Femminile, AIAP e GIBA.

Dalle ore 9.30, alla presenza delle autorità, si alterneranno partite di Basket Unificato, con squadre miste, composte da atleti con e senza disabilità intellettiva e percorsi diabilità legati al basket che vedranno il coinvolgimento degli studenti dell’istituto Amaldi.

A fine mattinata le premiazioni.

Ad animare la giornata ci sarà il Flash Mob “Tutta l’Italia” che coinvolge il territorio nazionale per sensibilizzare sulla tematica dello sport inclusivo e avrà come tappa conclusiva Palazzo Chigi il 3 dicembre.

Oltre a Stella Speciale, team organizzatore della tappa in collaborazione con il team regionale di Special Olympics Italia, saranno presenti anche i team Speedy sport di Dorgali, Pol popolare Exmè e Millesport di Cagliari.

Giunta alla sua XXII edizione, la Settimana Europea della Pallacanestro si svolgerà dal 25 novembre al 3 dicembre 2025, coinvolgendo oltre 25.000 partecipanti provenienti da 35 Paesi europei. L’evento celebra il potere dello sport unificato quale strumento di inclusione autentica, crescita personale e coesione sociale.