Il comune di Tratalias ha ottenuto un nuovo finanziamento di 300.000 euro per la messa in sicurezza del Municipio.
«Il sindaco Emanuele Pes, il vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici Marco Antonio Piras e l’intera Amministrazione comunale esprimono grande soddisfazione per il nuovo contributo di 300.000 euro, a cui si aggiungono 16.000 euro di fondi comunali, destinati alla messa in sicurezza e all’adeguamento del Palazzo Municipale – si legge in un post pubblicato alcuni minuti fa nella pagina Facebook istituzionale -.
Questo importante finanziamento si somma al contributo già ottenuto in precedenza di 578.633,86 euro, consolidando un impegno concreto e continuativo per garantire la sicurezza e la funzionalità della sede comunale.»
«L’importo complessivo di € 894.633,86 sarà gestito per fare un intervento complessivamente efficiente e che permetterà inoltre di abbattere definitivamente le barriere architettoniche presenti – aggiungono -. Dopo le indagini effettuate nei mesi scorsi di procederà a breve ad effettuare le prime attività di consolidamento della struttura e poi gli interventi previsti nel progetto. Il Municipio di Tratalias, cuore istituzionale e simbolico della comunità, necessita di interventi rilevanti per la tutela della struttura e per l’adeguamento degli spazi. L’obiettivo strategico dell’Amministrazione è quello di dare nuova vita al luogo che rappresenta il centro della vita civica, dove si svolgono le riunioni, le assemblee pubbliche e dove i cittadini accedono quotidianamente ai servizi.»
«Grazie a questi interventi, gli uffici comunali saranno resi più sicuri, moderni e accessibili a tutti, in linea con i principi di inclusione e trasparenza che guidano l’azione amministrativa – concludono il sindaco, il vicesindaco e l’intera Amministrazione -, Questo risultato è frutto di un lavoro costante e di una visione chiara: rafforzare il ruolo del Municipio come spazio di partecipazione, dialogo e servizio per la comunità di Tratalias.»
