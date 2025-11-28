Il comune di Tratalias ha ottenuto un nuovo finanziamento di 300.000 euro per la messa in sicurezza del Municipio.

«L’importo complessivo di € 894.633,86 sarà gestito per fare un intervento complessivamente efficiente e che permetterà inoltre di abbattere definitivamente le barriere architettoniche presenti – aggiungono -. Dopo le indagini effettuate nei mesi scorsi di procederà a breve ad effettuare le prime attività di consolidamento della struttura e poi gli interventi previsti nel progetto. Il Municipio di Tratalias, cuore istituzionale e simbolico della comunità, necessita di interventi rilevanti per la tutela della struttura e per l’adeguamento degli spazi. L’obiettivo strategico dell’Amministrazione è quello di dare nuova vita al luogo che rappresenta il centro della vita civica, dove si svolgono le riunioni, le assemblee pubbliche e dove i cittadini accedono quotidianamente ai servizi.»