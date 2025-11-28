28 November, 2025
Il Consiglio comunale di Carbonia si riunirà giovedì 4 dicembre con un solo punto all'ordine del giorno: "Sanità".
Enti locali

Il Consiglio comunale di Carbonia si riunirà giovedì 4 dicembre, alle 8.00, con un solo punto all’ordine del giorno: “Sanità”.

 

