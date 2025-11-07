7 November, 2025
Sanità

La Direzione della ASL Sulcis Iglesiente interviene sul decesso della signora avvenuto il 2 novembre al Sirai di Carbonia

La Direzione della ASL Sulcis Iglesiente interviene sul decesso della signora E.I., avvenuto in data 2 novembre 2025. In una nota difusa alcuni minuti fa, la Direzione precisa che «la paziente è stata regolarmente presa in carico dal Pronto Soccorso il 22 ottobre, dopo essere giunta accompagnata dal 118 a seguito di una caduta accidentale al proprio domicilio. All’ingresso in Pronto Soccorso la paziente è stata sottoposta immediatamente a tutti gli esami strumentali (radiografia TC) e alle consulenze specialistiche necessarie (ortopedica, neurologica, neurochirurgica), che hanno evidenziato un frattura di femore e un complesso quadro clinico generale preesistente».

«La Signora è stata, pertanto, ricoverata in Osservazione Breve Intensiva (OBI), che rappresenta a tutti gli effetti un reparto di degenza, dove ha proseguito gli accertamenti clinici ed è stata sottoposta alle terapie mediche del casoaggiunge la nota -. È stata inoltre attivata ogni procedura per il trasferimento presso altra struttura idonea all’esecuzione dell’intervento, ma la ricerca è risultata particolarmente complessa per indisponibilità in altri presidi, ed era pertanto ancora in corso.»

«Durante tutto il periodo di ricovero, la paziente ha ricevuto assistenza continuativaconclude la nota della Direzione della ASL del Sulcis Iglesiente -. Le sue condizioni sono rimaste stabili fino al 2 novembre, quando ha manifestato un improvviso peggioramento per complicanze cardiache, che purtroppo non hanno risposto alle cure intensive somministrate. La Direzione esprime vicinanza e cordoglio ai familiari della Signora.»

