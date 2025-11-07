La Direzione della ASL Sulcis Iglesiente interviene sul decesso della signora avvenuto il 2 novembre al Sirai di Carbonia

La Direzione della ASL Sulcis Iglesiente interviene sul decesso della signora E.I., avvenuto in data 2 novembre 2025. In una nota difusa alcuni minuti fa, la Direzione precisa che «la paziente è stata regolarmente presa in carico dal Pronto Soccorso il 22 ottobre, dopo essere giunta accompagnata dal 118 a seguito di una caduta accidentale al proprio domicilio. All’ingresso in Pronto Soccorso la paziente è stata sottoposta immediatamente a tutti gli esami strumentali (radiografia TC) e alle consulenze specialistiche necessarie (ortopedica, neurologica, neurochirurgica), che hanno evidenziato un frattura di femore e un complesso quadro clinico generale preesistente».

«La Signora è stata, pertanto, ricoverata in Osservazione Breve Intensiva (OBI), che rappresenta a tutti gli effetti un reparto di degenza, dove ha proseguito gli accertamenti clinici ed è stata sottoposta alle terapie mediche del caso – aggiunge la nota -. È stata inoltre attivata ogni procedura per il trasferimento presso altra struttura idonea all’esecuzione dell’intervento, ma la ricerca è risultata particolarmente complessa per indisponibilità in altri presidi, ed era pertanto ancora in corso.»

«Durante tutto il periodo di ricovero, la paziente ha ricevuto assistenza continuativa – conclude la nota della Direzione della ASL del Sulcis Iglesiente -. Le sue condizioni sono rimaste stabili fino al 2 novembre, quando ha manifestato un improvviso peggioramento per complicanze cardiache, che purtroppo non hanno risposto alle cure intensive somministrate. La Direzione esprime vicinanza e cordoglio ai familiari della Signora.»