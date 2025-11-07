Giuseppe Casti: «Come promesso ai tifosi e alla cittadinanza la scorsa estate, il Carbonia Calcio torna a casa!»

«Come promesso ai tifosi e alla cittadinanza la scorsa estate, i lavori di manutenzione allo stadio comunale Zoboli si sono conclusi tempestivamente! – Giuseppe Casti, assessore dell’Urbanistica, Manutenzioni, Politiche per la casa, Rapporti con il Consiglio, Protezione Civile del comune di Carbonia, annuncia il ritorno a casa della squadra di calcio cittadina che milita nel campionato di Eccellenza regionale -. Grazie a un importante finanziamento regionale e ai fondi del Bilancio Comunale, messi a disposizione dall’amministrazione, l’impianto è stato completamente rinnovato: nuovi spogliatoi e tribune, manto erboso di qualità, campetto di allenamento riqualificato, nuova irrigazione, concimazione, diserbo, sabbiatura e nuove piantumazioni. Un intervento atteso, che restituisce alla città uno spazio sportivo moderno e accogliente, pronto per ospitare di nuovo atleti e tifosi.»

«Domenica 9 novembre, alle ore 15.00, tutti allo stadio per sostenere i nostri ragazzi nel match Carbonia-Villasimius! – conclude Giuseppe Casti, in gioventù calciatore della squadra juniores del Carbonia Calcio -. Un’occasione speciale per tornare a vivere le emozioni e i ricordi dei tanti successi passati del Carbonia Calcio allo Zoboli, un luogo simbolo della nostra storia sportiva e del legame con la città.»