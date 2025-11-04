“La Pace non è un dono scontato”. La CISL Sulcis si riunisce a Carbonia nel percorso della Maratona per la Pace

La UST CISL Sulcis Iglesiente risponde all’appello del Comitato Esecutivo Confederale e lancia la mobilitazione territoriale “Maratona per la Pace”, un grande percorso di impegno civile contro ogni guerra e violazione dei diritti umani.

L’iniziativa locale si terrà mercoledì 5 novembre 2025, alle ore 9.30, presso la sede in via Mazzini 41, a Carbonia, con una riunione straordinaria del gruppo dirigente. Presenzierà don Antonio Mura, Responsabile della Pastorale del Lavoro.

L’Impegno per la Pace e la Giustizia nel Sulcis

Il Sindacato ribadisce un messaggio universale con un forte ancoraggio territoriale: «La pace esiste solo dove c’è libertà, giustizia, riconoscimento reciproco, solidarietà e fraternità».

– Contro ogni Conflitto: La CISL condanna fermamente l’escalation internazionale, ribadendo l’impegno a sostenere il popolo ucraino e a chiedere un immediato cessate il fuoco nel conflitto israelo-palestinese, lavorando per l’unica soluzione possibile: “Due popoli, due Stati”.

– Pace Sociale e Lavoro: Nel Sulcis Iglesiente, un’area di crisi complessa, la pace è indissolubilmente legata al lavoro dignitoso. La mobilitazione è un atto di coraggio e coerenza morale per contrastare le ingiustizie sociali, la povertà e lo spopolamento che minano la coesione.

– Solidarietà Concreta: La Maratona per la Pace è una catena di iniziative che comprende la raccolta fondi a sostegno della Croce Rossa Italiana per le vittime dei conflitti.

«La dignità della vita umana deve restare il fondamento di ogni futuro possibile. Anche dal Sulcis, chiediamo un maggiore impegno internazionale e nazionale per fermare chi semina distruzione e per garantire che le risorse siano indirizzate alla tutela delle vittime e alla costruzione di una pace duratura», afferma la segreteria UST CISL.

L’impegno territoriale confluirà nella riunione regionale del 10 novembre a Losa e nella grande Assemblea nazionale del 15 Novembre a Roma, traguardo simbolico di un cammino collettivo che vuole superare ogni divisione. La CISL invita tutta la società civile a unirsi a questo percorso di solidarietà e speranza