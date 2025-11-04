Elvira Usai, sindaca del comune di San Giovanni Suergiu, è stata nominata portavoce della provincia del Sulcis Iglesiente

Elvira Usai, sindaca del comune di San Giovanni Suergiu alla seconda consiliatura, è stata nominata portavoce della provincia del Sulcis Iglesiente. 49 anni, laureata in lingue e letterature straniere con indirizzo linguistico-glottodidattico all’Università degli studi di Cagliari con la votazione di 110/110, Elvira Usai è stata candidata, non eletta, nella lista Mauro Usai Presidente per l’elezione del Consiglio della provincia del Sulcis Iglesiente tenutasi lo scorso 29 settembre.