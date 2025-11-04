5 November, 2025
HomeRegioneProvinciaElvira Usai, sindaca del comune di San Giovanni Suergiu, è stata nominata portavoce della provincia del Sulcis Iglesiente
Provincia

Elvira Usai, sindaca del comune di San Giovanni Suergiu, è stata nominata portavoce della provincia del Sulcis Iglesiente

0
219Views

Elvira Usai, sindaca del comune di San Giovanni Suergiu alla seconda consiliatura, è stata nominata portavoce della provincia del Sulcis Iglesiente. 49 anni, laureata in lingue e letterature straniere con indirizzo linguistico-glottodidattico all’Università degli studi di Cagliari con la votazione di 110/110, Elvira Usai è stata candidata, non eletta, nella lista Mauro Usai Presidente per l’elezione del Consiglio della provincia del Sulcis Iglesiente tenutasi lo scorso 29 settembre.

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

