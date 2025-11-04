Sinistra Futura San Giovanni Suergiu «chiede chiarezza sulla vicenda discarica a Is Urigus».

«Il circolo di San Giovanni Suergiu, visti gli ultimi avvenimenti riguardanti la situazione politica cittadina, intende chiarire la sua posizione rispetto alla vicenda della possibile attivazione dell’impianto di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi in località Su Giri De Sa Murta ad Is Urigus – si legge in una nota -. In linea con il comunicato stampa del Partito Socialista, alleato di Sinistra Futura all’interno dei banchi della Provincia, chiediamo chiarezza sulle gravi mancanze di questa amministrazione comunale nella gestione maldestra e poco chiara della vicenda che riguarda sia l’autorizzazione rilasciata alla ditta Ekosarda per la cava nel 2018, sia la richiesta di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) formulata dalla ditta sopracitata per la cosiddetta “discarica di Is Urigus”. I cittadini di San Giovanni Suergiu meritano di sapere la verità – aggiunge la nota di Sinistra Futura San Giovanni Suergiu -, anche perché le pesanti accuse formulate dall’amministratore unico della ditta Ekosarda s.r.l., Gian Pietro Ibba, non sono state ancora state smentite ufficialmente dalla Sindaca, lasciando quindi parecchie ombre sul suo operato. Lo meritano in primis i cittadini di Is Urigus, ai quali va tutta la nostra solidarietà e il nostro appoggio alla lotta che stanno sostenendo e a cui promettiamo di vigilare affinché siano rispettate tutte le procedure necessarie ad una corretta gestione sulla possibile concessione del VIA da parte dell’Assessorato all’Ambiente della Regione Sardegna e un’attenta verifica delle autorizzazioni dichiarate dalla ditta richiedente. Lo merita anche la politica, perché in questo momento storico in cui si ripone sempre meno fiducia nei rappresentanti delle Istituzioni bisogna dare risposte chiare e veritiere e non nascondersi dietro a comodi silenzi che lasciano nella popolazione dubbi e incertezze, generando così sentimenti di disaffezione e allontanamento dalla politica stessa. Per queste ragioni e per il comportamento poco lineare e trasparente dell’amministrazione comunale di San Giovanni Suergiu, ci dichiariamo CONTRARI alla costruzione di una discarica a Is Urigus, e ci rivediamo totalmente nel voto contrario espresso dall’opposizione in particolar modo dall’esponente del partito socialista che ha rappresentato anche noi in questa circostanza.»

In riferimento all’incarico di portavoce conferito in provincia alla sindaca Elvira Usai, Sinistra Futura San Giovanni Suergiu sottolinea che «il paese, vista la situazione preoccupante in cui si trova allo stato attuale, ha sicuramente più bisogno di una rappresentanza adeguata e concentrata circa i suoi abitanti che di una portavoce della provincia».