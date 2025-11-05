No alla discarica ad Is Urigus, le sezioni del Partito Socialista Italiano e di Sinistra Futura presenteranno una mozione in Consiglio regionale

«Nella nostra scelta di coerenza politica, in linea con quanto già espresso in Consiglio Comunale e in considerazione che la politica e le istituzioni non possono essere luogo deputato agli affari personali, abbiamo deciso in collaborazione col circolo locale di Sinistra Futura, di proporre una mozione che arriverà in Consiglio Regionale. Tale mozione è fortemente sostenuta anche dagli attivisti del Partito Socialista Italiano, di cui mi onoro di far parte.»

Lo dichiara Mario Cocco, consigliere comunale PSI a San Giovanni Suergiu, in merito alla possibilità che venga attivato un impianto di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi in località Su Giri De Sa Murta ad Is Urigus. Una decisione che metterebbe a serio rischio la salute della popolazione e l’equilibrio ambientale di un territorio già fragile.

Per questo Sinistra Futura e il Partito Socialista hanno avviato interlocuzioni con il capogruppo in Consiglio regionale Luca Pizzuto, per la presentazione di una mozione in Consiglio regionale sul tema.

«Ci siamo messi in ascolto: abbiamo incontrato cittadine e cittadini, valutando insieme la migliore soluzione per evitare che l’impianto possa essere realizzato. Insieme ai consiglieri regionali stiamo provando a dare contributo che possa risolvere positivamente la situazione», commenta Francesco Piredda, vice coordinatore provinciale di Sinistra Futura.

«La mozione è aperta alle firme di tutti coloro che vorranno sostenere la battaglia in favore della popolazione del territorio», conclude Luca Pizzuto, capogruppo di Sinistra Futura in Consiglio regionale.