La trasformazione del sistema sanitario sardo, convegno il 21 novembre alla Cittadella Universitaria di Monserrato

L’Aula 206 del Blocco F della Cittadella Universitaria di Monserrato, ospiterà il prossimo 21 novembre, dalle 8.30, il convegno “Lo sviluppo della dirigenza delle professioni sanitarie nella Regione Sardegna” – Gli indirizzi della Regione Sardegna e le applicazioni pratiche.

Il Sistema Sanitario della Regione Sardegna (SSR) è stato, nell’ultimo decennio, teatro di radicali e complesse trasformazioni degli assetti organizzativi. Questo scenario di profonda evoluzione impone una riflessione strategica sul ruolo della Dirigenza delle Professioni Sanitarie, la quale non è più semplice garante dell’operatività, ma assume una valenza manageriale imprescindibile. In un contesto di risorse limitate e bisogni di salute crescenti, a questa dirigenza è demandato il compito cruciale di assicurare l’efficienza dei processi, la sicurezza delle cure (patient safety) e la valorizzazione del capitale umano professionale, agendo come motore per l’innovazione e la sostenibilità dell’intero sistema.

La Necessità del Confronto: Oltre 25 Anni di Evoluzione Il convegno “Lo sviluppo della dirigenza delle professioni sanitarie nella Regione Sardegna” , promosso da ANDPROSAN e SIDMI, nasce dall’urgenza di analizzare criticamente il percorso compiuto e le sfide future. L’evento intende tracciare un bilancio, ponendo in prospettiva storica i 25 anni di evoluzione della dirigenza sanitaria , per comprenderne i risultati consolidati e le prospettive di sviluppo future, sia a livello nazionale che nel contesto specifico della Sardegna

L’analisi dello stato dell’arte non può prescindere da una disamina delle due grandi articolazioni del sistema di cura, che richiedono competenze dirigenziali distinte seppur integrate: La Governance Ospedaliera: Verrà approfondita l’articolazione organizzativa e professionale a livello ospedaliero, analizzando le specificità gestionali legate ai setting per acuti, all’intensità di cura e alla complessità tecnologica. La Governance Territoriale: Parallelamente, si esplorerà la dirigenza a livello territoriale, un ambito strategico in piena ridefinizione (Case di Comunità, Ospedali di Comunità, COT), dove la capacità di integrazione socio-sanitaria e la gestione della cronicità diventano i driver principali.

Il fulcro del convegno risiede nella tavola rotonda “Gli indirizzi della Regione Sardegna e le applicazioni pratiche”. Questa sessione non è solo un momento di dibattito, ma il tentativo programmatico di saldare il “policy making” (gli indirizzi politici e strategici regionali) con il “management” (le applicazioni pratiche e quotidiane guidate dai dirigenti). Il confronto vedrà la partecipazione sinergica di tutti gli attori chiave del sistema: i vertici delle associazioni scientifiche promotrici (ANDPROSAN e SIDMI), i rappresentanti istituzionali (l’Assessorato alla Sanità) e, in modo cruciale, i Presidenti degli Ordini professionali (Infermieristici, Ostetriche, Fisioterapisti, e l’Ordine comprensivo delle aree Tecnica, Riabilitativa e della Prevenzione). Questa composizione mira a superare una visione settoriale, per promuovere una governance multiprofessionale. L’obiettivo finale è definire strategie di sviluppo condivise che, nel rispetto delle specificità di ciascuna area (Infermieristica, Ostetrica, Tecnica, Riabilitativa e della Prevenzione), ne riconoscano la pari valenza strategica. L’iniziativa intende così rafforzare l’identità e il ruolo della dirigenza sanitaria come attore protagonista nel miglioramento dei servizi, per un sistema sanitario regionale più equo, efficiente e allineato ai bisogni di salute dei cittadini sardi.