Rio Murtas: martedì 11 novembre l’inaugurazione del terzo murale dell’artista Stefano Pani

E’ in programma martedì 11 novembre, alle 11.30, a Rio Murtas, la cerimonia d’inaugurazione del terzo murale realizzato dall’artista Stefano Pani, nell’ambito di un progetto culturale di valorizzazione del territorio che l’Amministrazione comunale di Narcao sta portando avanti dall’inizio della consiliatura.

«L’opera, realizzata in via Europa, fianco chiesa – dice il sindaco, Antonello Cani -, richiama la tradizione mineraria di Narcao e il duro lavoro del minatore.»

All’inaugurazione sono stati invitati il parroco di Rio Murtas, il dirigente dell’Istituto Comprensivo Santadi Narcao, la direzione della scuola dell’infanzia di Rio Murtas e due vecchi minatori, Lillino Pisci e Mario Sedda. Le altre due opere sono state realizzate dallo stesso artista Stefano Pani, a Terraseo e a Narcao.