11 November, 2025
MENU
mobile-logo
HomeCulturaRio Murtas: martedì 11 novembre l’inaugurazione del terzo murale dell’artista Stefano Pani
Cultura

Rio Murtas: martedì 11 novembre l’inaugurazione del terzo murale dell’artista Stefano Pani

0
159Views

E’ in programma martedì 11 novembre, alle 11.30, a Rio Murtas, la cerimonia d’inaugurazione del terzo murale realizzato dall’artista Stefano Pani, nell’ambito di un progetto culturale di valorizzazione del territorio che l’Amministrazione comunale di Narcao sta portando avanti dall’inizio della consiliatura.

«L’opera, realizzata in via Europa, fianco chiesadice il sindaco, Antonello Cani -, richiama la tradizione mineraria di Narcao e il duro lavoro del minatore.»

All’inaugurazione sono stati invitati il parroco di Rio Murtas, il dirigente dell’Istituto Comprensivo Santadi Narcao, la direzione della scuola dell’infanzia di Rio Murtas e due vecchi minatori, Lillino Pisci e Mario Sedda. Le altre due opere sono state realizzate dallo stesso artista Stefano Pani, a Terraseo e a Narcao.

POST TAGS:
FOLLOW US ON:
Dal 16 novembre al 2
La trasformazione de

giampaolo.cirronis@gmail.com

Rate This Article:
RELATED ARTICLES
Enti locali
Daniele Santamaria,
Arte
Un grande dipinto mu
Sport
A Capoterra grande s
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

Sede Legale
Via Cristoforo Colombo 20
09013 Carbonia (SU)
Tel. e Fax 0781 670155
Mail: giampaolo.cirronis@gmail.com

© 1995-2025 La Provincia del Sulcis Iglesiente

Powered by ENKEY WEB AGENCY