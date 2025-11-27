L’intervento del presidente della provincia del Sulcis Iglesiente Mauro Usai sul futuro del polo industriale

Il presidente della provincia del Sulcis Iglesias, Mauro Usai, ha scritto una lettera alle R.S.U., alle segreterie Funzione pubblica di CGIL, CISL e UIL, e alla C.S.A. RAL, sulle problematiche del polo industriale di Portovesme.

«Ancora non si intravedono soluzioni concrete sul futuro del polo industriale di Portovesme e a pagarne il,prezzo più alto sono, ancora una volta, i lavoratori, le loro famiglie – scrive Mauro Usai -. Un intero territorio che soffre ogni giorno di più a causa dell’assenza di decisioni e di azioni reali. Si parla di spopolamento e di abbandono scolastico ma troppo spesso ci si dimentica che è il lavoro la chiave di volta per fermare il declino socio economico del territorio. Il Sulcis Iglesiente ha sempre dimostrato competenza e capacità nei settori industriale, agricolo e turistico. Tuttavia, senza risposte e senza un piano industriale nazionale fondato su una visione chiara e una programmazione seria, tutto rischia di spegnersi lentamente. Oggi il Sulcis è immerso in una crisi profonda, aggravata dal silenzio della politica nazionale. L’industria, per oltre quarant’anni, è stata il pilastro dell’economia locale, garantendo a migliaia di famiglie la possibilità di costruire un futuro fatto di casa, istruzione per i figli e dignità.»

«È il momento di abbandonare le passerelle mediatiche e gli annunci vuoti – come l’ultima visita del Ministro del MIMIT a Portovesme – e di passare finalmente ai fatti. Servono scelte coraggiose, investimenti mirati e una strategia chiara per il futuro del territorio – aggiunge Mauro Usai -. Emblematica è la vertenza Eurallumina, con i lavoratori costretti ancora una volta a salire su un silo a 40 metri d’altezza per ottenere risposte sul loro futuro. È inaccettabile.»

«Non possiamo rimanere impassibili: abbiamo il dovere di essere al fianco dei lavoratori e delle loro famiglie. Serve una politica decisa, unita e concreta, capace di dare risposte definitive a chi chiede un suo legittimo diritto: il lavoro. Chiediamo con forza l’apertura immediata di un tavolo di confronto permanente tra tutte le parti coinvolte: Regione Sardegna, Governo, parti sociali e sindacati – conclude Mauro Usai – . Il tempo delle promesse è finito. Ora servono soluzioni.»