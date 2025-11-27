Il Carbonia verso il derby con l’Iglesias attende un nuovo centrocampista per sostituire il partente Matteo Nannini

Il Carbonia verso il derby con l’Iglesias, in programma domenica 30 novembre allo stadio Monteponi di Iglesias, attende un nuovo centrocampista per sostituire il partente Matteo Nannini che ha chiesto e ottenuto la risoluzione anticipata del contratto per potersi riavvicinare a casa a causa di problemi familiari.

La squadra si è allenata lunedì e martedì, ha riposato ieri e ritorna al lavoro questo pomeriggio allo stadio Comunale “Carlo Zoboli”, sul terreno di gioco laterale per consentire il pieno recupero del manto erboso dopo la partita giocata sabato scorso con l’Ossese.

Stamane abbiamo intervistato l’allenatore Graziano Mannu.