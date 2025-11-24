Massimo Carlotto torna in Sardegna con “A esequie avvenute”

Trent’anni sono un tempo che divora. Cancella volti, sbriciola certezze, trasforma le città in palinsesti illeggibili. Eppure Marco Buratti – l’Alligatore, investigatore privo di tesserino, ex galeotto che lo Stato ha tradito costringendolo a sette anni di carcere da innocente – è ancora qui. Più stanco, più consapevole, più necessario. Ascolta le Signore del blues, beve calvados, porta addosso il peso delle scelte e delle ferite. Un Tulipano Nero che agisce secondo coscienza, senza dover stare alle regole di chi lo ha già tradito.

Massimo Carlotto riporta in Sardegna il personaggio che ha ridefinito il noir italiano, con tre appuntamenti imperdibili per la X edizione del Dicembre Letterario. “A esequie avvenute” (Einaudi, 2025) è il ritorno che nessuno sperava più: otto anni di silenzio, poi questa storia che vibra come un blues sporco, un noir che non promette redenzione ma non smette di cercare verità.

Tre occasioni per incontrare Massimo Carlotto e dialogare sull’Alligatore, sulla scrittura, sul tempo che passa e sulla resistenza che resta:

Cagliari – Martedì 25 novembre, ore 18.00

Fondazione di Sardegna, via San Salvatore da Horta

Dialoga con l’autore: Simonetta Selloni

Nuoro – Mercoledì 26 novembre, ore 18.30

EXMÈ, piazza Mameli

Dialoga con l’autore: Emiliano Longobardi

Con la partecipazione di “Dialoghi con l’autore”

Villacidro – Venerdì 28 novembre, ore 19.30

Liceo Classico e Linguistico “E. Piga”, via Regione Sarda

Dialoga con l’autore: Andrea Melis