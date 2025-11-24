24 November, 2025
MENU
mobile-logo
HomeSpettacoloEventiLunedì 1 dicembre, a Sant’Antioco, si terrà un convegno sul tema “Prendersi cura del bene comune, nuove opportunità per la città”
Eventi

Lunedì 1 dicembre, a Sant’Antioco, si terrà un convegno sul tema “Prendersi cura del bene comune, nuove opportunità per la città”

0
299Views

L’Amministrazione comunale di Sant’Antioco ha organizzato un evento pubblico per lunedì 1 dicembre presso la sala consiliare, a partire dalle 17.30, dal titolo “Prendersi cura del bene comune, nuove opportunità per la città”.

Il sindaco Ignazio Locci e l’assessore dell’Urbanistica e dei Lavori pubblici Francesco Garau, affiancati dal responsabile dell’Ufficio Lavori pubblici e Appalti, ing. Claudio Ledda, illustreranno tutti i programmi di investimento che collocano al centro il “bene comune”, per la cui realizzazione sono previsti finanziamenti per oltre 23 milioni di euro. L’obiettivo è informare compiutamente i cittadini, e non soltanto, facendo un focus su programmazione, finanziamenti e progettazione.

L’incontro sarà inoltre trasmesso in diretta streaming sulle piattaforme YouTube e Facebook del comune di Sant’Antioco.

 

POST TAGS:
FOLLOW US ON:
Massimo Carlotto tor
Cus Cagliari volley:

giampaolo.cirronis@gmail.com

Rate This Article:
RELATED ARTICLES
Raccolta differenziata
Ignazio Locci (CAL):
Sociale
PLUS Unione dei Comu
Enti locali
Ignazio Locci (presi
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

Sede Legale
Via Cristoforo Colombo 20
09013 Carbonia (SU)
Tel. e Fax 0781 670155
Mail: giampaolo.cirronis@gmail.com

© 1995-2025 La Provincia del Sulcis Iglesiente

Powered by ENKEY WEB AGENCY