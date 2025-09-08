Venerdì 12 e sabato 13 settembre, a Narcao, la prima edizione di “Blues Story”

L’associazione culturale Progetto Evoluzione, storica organizzatrice di Narcao Blues, inaugura quest’anno un nuovo progetto: Blues Story, due serate che intrecciano musica e narrazione per raccontare il blues e le sue suggestioni. Un appuntamento pensato per arricchire l’offerta culturale e che ambisce a diventare una rassegna stabile nel tempo.

Il weekend del 12 e 13 settembre 2025, Piazza Europa ospiterà degli spettacoli unici, capaci di unire divulgazione culturale e intrattenimento, con protagonisti di primo piano della scena musicale e letteraria italiana.

Ad accompagnare la musica e i racconti, il pubblico potrà anche vivere un’esperienza enogastronomica: durante entrambe le serate sarà infatti possibile degustare gratuitamente i vini della Cantina di Santadi, sponsor dell’iniziativa, e il finger food della Gastronomia da Mamma di Narcao che con la loro presenza arricchiranno il clima conviviale e di festa dell’evento.

Venerdì 12 settembre – ore 21.30

Luca Bragalini – Cefalù Blue Devils

Un viaggio tra Sicilia e Louisiana alla scoperta di quella che potrebbe essere stata la prima forma di blues della storia. Lo racconta il musicologo Luca Bragalini, docente di Storia del Jazz al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano, in una conferenza-spettacolo che mescola documenti d’epoca, fotografie e ascolti sonori. Una storia avvincente e quasi cinematografica, che rivela intrecci sorprendenti tra anarchici, jazzisti e cantanti lirici.

A seguire: Bad Blues Trio

Il gruppo proporrà in versione acustica un repertorio che rende omaggio ai grandi interpreti della black music, intrecciando sonorità originali e tradizione blues. Sul palco: Eleonora Usala (voce), Federico Valenti (chitarra), Frank Stara (batteria/percussioni).

Sabato 13 settembre – ore 21.30

Massimo Carlotto & Old Red Alligators – 30 anni dell’alligatore

Lo scrittore Massimo Carlotto porta in scena un reading dedicato ai trent’anni del suo personaggio più celebre, l’Alligatore, accompagnato dagli Old Red Alligators, band che riprende le atmosfere musicali presenti nei suoi romanzi. Insieme a Maurizio Camardi (sassofoni e duduk), Sergio Marchesini (fisarmonica) e Ricky Bizzarro (chitarra e voce), Carlotto guiderà il pubblico in un percorso tra letteratura, musica e cronaca sociale, con il linguaggio diretto e appassionato che lo ha reso uno dei protagonisti del noir italiano.

«Con Blues Story vogliamo proporre qualcosa di diverso ma in continuità con lo spirito di Narcao Blues. È un progetto che unisce musica e narrazione, pensato per offrire al pubblico nuove occasioni di incontro culturale. Ci auguriamo che questa prima edizione sia solo l’inizio di un appuntamento che possa crescere negli anni», dichiara il direttore artistico Gianni Melis.