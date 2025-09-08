Elezioni provinciali nel Sulcis Iglesiente, ecco la prima lista unitaria di quattro forze politiche del centrosinistra

Martedì 9 settembre, alle 12.00, scadono i termini per la presentazione delle liste di candidati alla carica di presidente e alla carica di consigliere della provincia del Sulcis Iglesiente.

Questa sera è stata ufficializzata la presentazione della lista unitaria di quattro formazioni politiche del centrosinistra nell’ambito del progetto politico del cosiddetto “Campo largo”: Movimento 5 Stelle, Orizzonte Comune, Partito Socialista Italiano e Sinistra Futura.

La lista è composta da sette candidati alla carica di consigliere provinciale che rappresentano esperienze, competenze e sensibilità diverse, unite da un impegno comune per il rilancio del Sulcis Iglesiente (non c’è l’indicazione di un candidato alla presidenza):

Eleonora Atzei, consigliera comunale di Piscinas

Mario Cocco, consigliere comunale di San Giovanni Suergiu

Alberto Fois, consigliere comunale di Sant’Antioco

Gianluca Lai, capogruppo del Movimento 5 Stelle nel consiglio comunale di Carbonia

Sandro Mereu, capogruppo di Sinistra Futura nel consiglio comunale di Carbonia

Alice Pisano, consigliera comunale di Masainas

Barbara Pischedda, consigliera comunale di Carbonia

La lista è stata sottoscritta da 26 amministratori comunali.

Il simbolo della lista è racchiuso in un cerchio dal bordo rosso, che rappresenta l’unità e la determinazione della coalizione. Al centro campeggia la sagoma geografica del Sulcis Iglesiente, in rosso pieno, a indicare il forte legame con il territorio. All’interno della sagoma è raffigurata la Dea Madre: richiamo alla tradizione nuragica sarda e ai valori di fertilità, rigenerazione e protezione. Un simbolo ancestrale radicato nella cultura millenaria ma proiettato al futuro. In verde e in caratteri maiuscoli, la scritta “NOI PER IL SULCIS IGLESIENTE”, richiama l’unità e la partecipazione collettiva, l’impegno a lavorare insieme, con concretezza e visione, per il benessere e la crescita del territorio.