Venerdì 7 novembre, a Casa Emmaus (Iglesias) Piero Marras presenterà il suo libro “Rundinedda Road” e si esibirà in concerto

Venerdì 7 novembre, alle 18.00, alla sala conferenze della cooperativa sociale Casa Emmaus (via XX Settembre, 42/a – Iglesias) è in programma il primo appuntamento del progetto “ComuniCare”, che ha l’obiettivo di informare i cittadini del territorio sulla prevenzione e le cure delle patologie più diffuse tra la popolazione.

«“ComuniCare” nasce per promuovere la salute nel territorio del Sulcis Iglesiente e integra l’attività del poliambulatorio Talità Kum, inaugurato nel maggio scorso, che offre prestazioni mediche, psicologiche e infermieristiche gratuite alle persone indigenti o temporaneamente in difficoltà», spiega Gianni Salis, coordinatore di Talità Kum.

Il cantautore Piero Marras presenterà il suo libro “Rundinedda Road”, nel quale l’artista racconta la sua storia all’autrice del libro e presidente della Biblioteca Satta di Nuoro, Alessandra Corrias, la quale lo intervisterà nel corso della serata. Subito dopo, Piero Marras si esibirà in un concerto per voce e piano.

«Questo evento, soltanto in apparenza è slegato dal contesto sociosanitario in cui operiamo con il poliambulatorio Talità Kum, al piano terra della stessa struttura di via XX Settembre – spiega Gianni Salis, coordinatore di Talità Kum -. In verità, la musica e la cultura contribuiscono enormemente al benessere della persona, oltre che a regalare emozioni. L’invito alla cittadinanza è quello di ritrovarsi per una piacevole serata di parole e musica, ma anche di avviare un percorso di comunicazione che rafforzerà il legame tra Casa Emmaus, Iglesias e il territorio.»

Il primo incontro con gli specialisti di Talità Kum si terrà, invece, il prossimo 5 dicembre. L’oculista Viola Marchiori parlerà del tema “Gli occhi dei bambini: prevenzione e gestione della miopia e delle principali patologie oftalmologiche pediatriche”.