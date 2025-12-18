19 December, 2025
MENU
mobile-logo
HomeSanitàVenerdì 19 dicembre Casa Emmaus presenterà le novità degli “Ambulatori Talità Kum” con una grande sorpresa per il 2026
Sanità

Venerdì 19 dicembre Casa Emmaus presenterà le novità degli “Ambulatori Talità Kum” con una grande sorpresa per il 2026

0
189Views
Venerdì 19 dicembre Casa Emmaus presenterà le attività svolte nel 2025 e i nuovi progetti per il 2026 degli Ambulatori Talità Kum, che offrono cure gratuite agli indigenti e alle persone fragili nel territorio del Sulcis Iglesiente.
L’appuntamento – aperto a media, istituzioni, professionisti e cittadinanza – si terrà venerdì 19 dicembre, alle ore 11.00, presso la sala conferenze degli ambulatori Talità Kum, in via XX Settembre 42 A, a Iglesias.
Un evento per condividere risultati, visioni e innovazione sociale.
Gli Ambulatori Talità Kum operano oggi grazie a una rete sinergica che unisce i Comuni di Iglesias, Carbonia, Gonnesa, Perdaxius, Carloforte, la Conferenza Episcopale Italiana e, nell’ambito del progetto Comuni-Care, anche dalla Fondazione Intesa San Paolo.
L’incontro del 19 dicembre sarà l’occasione per:
  • presentare i risultati significativi raggiunti nel 2025 nel contrasto alla povertà sanitaria e nella presa in carico delle fragilità nel territorio del Sulcis Iglesiente;
  • i l l u s t r a r e l a programmazione 2026, orientata al potenziamento dell’accessibilità e della prossimità dei servizi;
  • inaugurare il primo ambulatorio polispecialistico mobile della Sardegna (Care-Van), un nuovo mezzo  pensato per raggiungere i piccoli comuni, le frazioni, le aree periferiche e le persone più difficili da intercettare.
Il Care-Van rappresenta un passo fondamentale verso una sanità territoriale più vicina, più equa e più attenta ai bisogni reali delle comunità: quando le persone non possono arrivare, arriva Talità Kum, con il suo van, attrezzabile ogni volta con diversi strumenti medici, diversi specialisti a bordo, che assicurano prestazioni sempre gratuite.
Il programma della mattinata
Ore 11.00 – Introduzione ai lavori
  • Giovanna Grillo – Presidente di Casa Emmaus
  • Saluti istituzionali
Ore 11.20 – Relazione attività 2025 e programmazione 2026
  • Gianni Salis – Responsabile Ambulatori Talità Kum
Ore 11.45 – Interventi programmati
  • Professionisti del team Talità Kum
Ore 12.15 – Inaugurazione dell’Ambulatorio Mobile (Care-Van) 
Ore 12.30 – Buffet di chiusura
Raccontare un modello innovativo di welfare di comunità e impatto sociale
Gli ambulatori Talità Kum stanno costruendo, giorno dopo giorno, un modello concreto di prossimità sanitaria capace di unire nel territorio volontariato, istituzioni e terzo settore.
Il 19 dicembre sarà un momento cruciale per osservare da vicino il lavoro svolto, conoscere i professionisti, visitare gli spazi e documentare la nascita di  ambulatorio poli-specialistico mobile, attivo per la prima volta anche nella nostra regione.
Casa Emmaus invita giornalisti, operatori dell’informazione e rappresentanti istituzionali a partecipare, per contribuire a diffondere una cultura della cura e della prevenzione accessibile a tutti.
POST TAGS:
FOLLOW US ON:
"Ombre d'ombra", Ros
Dopo dodici anni la

giampaolo.cirronis@gmail.com

Rate This Article:
RELATED ARTICLES
Cultura
Venerdì 7 novembre,
Enti locali
“Talità Kum&#
Sanità
Perdaxius è il prim
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

Sede Legale
Via Cristoforo Colombo 20
09013 Carbonia (SU)
Tel. e Fax 0781 670155
Mail: giampaolo.cirronis@gmail.com

© 1995-2025 La Provincia del Sulcis Iglesiente

Powered by ENKEY WEB AGENCY