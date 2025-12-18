Venerdì 19 dicembre Casa Emmaus presenterà le novità degli “Ambulatori Talità Kum” con una grande sorpresa per il 2026
Venerdì 19 dicembre Casa Emmaus presenterà le attività svolte nel 2025 e i nuovi progetti per il 2026 degli Ambulatori Talità Kum, che offrono cure gratuite agli indigenti e alle persone fragili nel territorio del Sulcis Iglesiente.
L’appuntamento – aperto a media, istituzioni, professionisti e cittadinanza – si terrà venerdì 19 dicembre, alle ore 11.00, presso la sala conferenze degli ambulatori Talità Kum, in via XX Settembre 42 A, a Iglesias.
Un evento per condividere risultati, visioni e innovazione sociale.
Gli Ambulatori Talità Kum operano oggi grazie a una rete sinergica che unisce i Comuni di Iglesias, Carbonia, Gonnesa, Perdaxius, Carloforte, la Conferenza Episcopale Italiana e, nell’ambito del progetto Comuni-Care, anche dalla Fondazione Intesa San Paolo.
L’incontro del 19 dicembre sarà l’occasione per:
- presentare i risultati significativi raggiunti nel 2025 nel contrasto alla povertà sanitaria e nella presa in carico delle fragilità nel territorio del Sulcis Iglesiente;
- i l l u s t r a r e l a programmazione 2026, orientata al potenziamento dell’accessibilità e della prossimità dei servizi;
- inaugurare il primo ambulatorio polispecialistico mobile della Sardegna (Care-Van), un nuovo mezzo pensato per raggiungere i piccoli comuni, le frazioni, le aree periferiche e le persone più difficili da intercettare.
Il Care-Van rappresenta un passo fondamentale verso una sanità territoriale più vicina, più equa e più attenta ai bisogni reali delle comunità: quando le persone non possono arrivare, arriva Talità Kum, con il suo van, attrezzabile ogni volta con diversi strumenti medici, diversi specialisti a bordo, che assicurano prestazioni sempre gratuite.
Il programma della mattinata
Ore 11.00 – Introduzione ai lavori
- Giovanna Grillo – Presidente di Casa Emmaus
- Saluti istituzionali
Ore 11.20 – Relazione attività 2025 e programmazione 2026
- Gianni Salis – Responsabile Ambulatori Talità Kum
Ore 11.45 – Interventi programmati
- Professionisti del team Talità Kum
Ore 12.15 – Inaugurazione dell’Ambulatorio Mobile (Care-Van)
Ore 12.30 – Buffet di chiusura
Raccontare un modello innovativo di welfare di comunità e impatto sociale
Gli ambulatori Talità Kum stanno costruendo, giorno dopo giorno, un modello concreto di prossimità sanitaria capace di unire nel territorio volontariato, istituzioni e terzo settore.
Il 19 dicembre sarà un momento cruciale per osservare da vicino il lavoro svolto, conoscere i professionisti, visitare gli spazi e documentare la nascita di ambulatorio poli-specialistico mobile, attivo per la prima volta anche nella nostra regione.
Casa Emmaus invita giornalisti, operatori dell’informazione e rappresentanti istituzionali a partecipare, per contribuire a diffondere una cultura della cura e della prevenzione accessibile a tutti.
