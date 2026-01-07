Il giorno dell’Epifania una delegazione della Polizia locale di Iglesias ha visitato la struttura “Lo specchio DAN” di Domusnovas

In occasione dell’evento dell’Epifania una delegazione del Corpo di Polizia locale di Iglesias si è recata presso la struttura denominata “Lo specchio DAN”, a Domusnovas, struttura punto di riferimento a livello nazionale per la cura dei disturbi dell’alimentazione e della nutrizione e non solo. In tale circostanza, il personale della Polizia locale è stato accolto dalla dottoressa Giovanna Grillo, presidente di Casa Emmaus, la cooperativa sociale che gestisce questa struttura, e dal personale medico e para medico che con grande professionalità e passione, rende possibile che un piccolo polo clinico sia in grado di offrire trattamenti che, in molti casi, verrebbero effettuati soltanto in ospedale, spesso in un contesto poco adatto alla dimensione psicologica di queste patologie. La Polizia locale è stata accolta calorosamente dai vari ospiti della struttura e l’incontro è stata l’occasione per condividere alcune esperienze personali di vita e le sfide e difficolta che si affrontano quotidianamente in uno spirito di condivisione e di dialogo. Personale della Polizia locale in veste di “Befana” ha consegnato dei doni in particolare materiale ludico, giochi di società e altro e gli ospiti della struttura hanno regalato al Comandante e ai presenti dei regali confezionati a mano dagli ospiti. Tale incontro è stato inoltre occasione per definire una condivisione di professionalità e di intenti, quali corsi di formazione specifici per gli operatori di Polizia locale nei TSO e ASO nell’approccio con pazienti che soffrono di problemi nutrizionali e di alimentazione una campagna di informazione e promozione a livello territoriale della struttura e di visite guidate per gli ospiti della struttura al Comando di Polizia locale.