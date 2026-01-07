9 January, 2026
Sanità

La sindaca del comune di Villamassargia, Debora Porrà, ha chiesto chiarimenti alla Asl sul servizio del medico di medicina generale

La sindaca del comune di Villamassargia, Debora Porrà, ha inviato una nota alla Asl Sulcis Iglesiente per chiedere chiarimenti sul servizio del medico di medicina generale, in servizio dallo scorso 10 novembre presso l’ambulatorio Asl di via Stazione, a Villamassargia.

Debora Porrà ha segnalato all’Azienda sanitaria che «sono pervenute numerose segnalazioni sull’assenza in data 2 gennaio 20267 del dottor Pili e inoltre il servizio telefonico riferiva questo messaggio di testo automatico ricevuto dai pazienti: “Messaggio automatico il servizio è sospeso”, altresì in data odierna mi sono recata personalmente e l’ambulatorio è chiuso».

Debora Porrà ha manifestato la preoccupazione per la circostanza e ha chiesto una maggiore cura della comunicazione ai pazienti che si sono trovati smarriti e senza informazioni, Infine, confidando nella pronta soluzione, ha chiesto chiarimenti in particolare in merito alla conferma della durata contrattuale del servizio.

Powered by ENKEY WEB AGENCY