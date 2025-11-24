Venerdì a Cagliari verrà presentato il volume di Aldo Accardo “Maggio 1906”

Venerdì 28 novembre, alle 17.00, a Cagliari, la sede della Fondazione di Sardegna -in via San Salvatore da Horta 2- ospita la presentazione del volume dello storico Aldo Accardo ‘Maggio 1906. Cagliari tra moti e camarilla’ pubblicato da Gaspari editore.

Al centro del nuovo lavoro di Aldo Accardo vi sono i moti popolari cagliaritani del maggio 1906, noti anche come “rivolta del pane”, un’esplosione di malcontento sociale dovuto alle difficili condizioni economiche delle classi popolari. Fu dichiarato lo stato d’assedio e l’esercito scese in strada con l’ordine di sparare a vista contro i manifestanti. Repressi nel sangue, questi drammatici eventi ebbero conseguenze politiche significative che portarono alla fine dello scontro interno tra i moderati liberali. La creazione di un fronte comune contro il nascente socialismo diede il via a una alleanza tra i due acerrimi avversari, Ottone Bacaredda e Francesco Cocco Ortu, e a un sistema di potere che durò a lungo.

L’incontro, moderato dallo scrittore e ricercatore Antonello Angioni, si aprirà con i saluti delle autorità e vedrà intervenire oltre allo stesso Aldo Accardo, gli storici Ettore Martinez, Gianni Oliva, Gianfranco Tore e Adriano Viarengo.