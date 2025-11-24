Legacoopsociali Sardegna promuove 4 incontri territoriali tra le cooperative sociali aderenti a Legacoop. Gli incontri, che vedranno la partecipazione del Presidente nazionale di Legacoopsociali Massimo Ascari, si svolgono in continuità con il percorso avviato nazionalmente volto a ripensare e innovare i servizi di welfare affermando diritti e valorizzando il lavoro delle persone che questi diritti contribuiscono a rendere concreti.

Il filo conduttore di queste tappe sarà il seguente: “Controvento. Valorizzare il Lavoro sociale, promuovere l’inclusione lavorativa, affermare un welfare dei diritti”.

Un momento volto a dare parola e protagonismo alle cooperative sociali del territorio, verificare e aggiornare il lavoro che stiamo portando avanti localmente, in coerenza con le esigenze dei nostri territori. Speriamo anche un utile momento di confronto e dialogo con le istituzioni e i servizi locali\territoriali.

Le date degli incontri sono i seguenti e in allegato locandine con il programma dei lavori:

Nuoro – martedì 25 novembre – ore 10.00 c/o CESP via Bellisario 61 (Pratosardo)

Oristano – martedì 25 novembre – ore 15.30 c/o Chiostro del Carmine

Cagliari – mercoledì 26 novembre – ore 10.00 c/o Lazzaretto

Sassari – mercoledì 3 dicembre – (orario e sede in fase di definizione)