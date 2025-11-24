Violenza di genere: l’Università di Cagliari rinnova il proprio impegno con un incontro dedicato a scuole e studenti

Domani, martedì 25 novembre, alle ore 10.00, l’Università degli Studi di Cagliari organizza un nuovo appuntamento dedicato al tema della violenza di genere. L’iniziativa, promossa dal Comitato Unico di Garanzia dell’Ateneo in collaborazione con l’associazione Donne al Traguardo, è rivolta alle studentesse e agli studenti universitari e delle scuole superiori.

L’incontro rappresenta un’importante occasione di confronto diretto con professioniste e professionisti impegnati quotidianamente nella prevenzione, nel contrasto e nel supporto alle vittime di violenza.

Interverranno: Rosanna Lavezzaro, questore di Cagliari, Luigi Grasso, comandante provinciale dei carabinieri, Francesco Greco, dirigente del Centro operativo per la sicurezza cibernetica della Polizia di Stato, Valentina Maddiona, Capo del Servizio di psicologia del Comando Legione Carabinieri Sardegna, Maria Rita Pittau, dirigente medico-legale ARNAS G. Brotzu, Silvana Migoni, presidente dell’associazione Donne al Traguardo.

A moderare la giornata sarà Ester Cois, delegata del Rettore per l’uguaglianza di genere.

L’Università di Cagliari conferma così il proprio impegno nella sensibilizzazione su un tema di primaria importanza, favorendo dialogo, consapevolezza e responsabilità sociale tra le nuove generazioni.