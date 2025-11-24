24 November, 2025
MENU
mobile-logo
HomeSocialeViolenza di genere: l’Università di Cagliari rinnova il proprio impegno con un incontro dedicato a scuole e studenti
Sociale

Violenza di genere: l’Università di Cagliari rinnova il proprio impegno con un incontro dedicato a scuole e studenti

0
162Views

Domani, martedì 25 novembre, alle ore 10.00, l’Università degli Studi di Cagliari organizza un nuovo appuntamento dedicato al tema della violenza di genere. L’iniziativa, promossa dal Comitato Unico di Garanzia dell’Ateneo in collaborazione con l’associazione Donne al Traguardo, è rivolta alle studentesse e agli studenti universitari e delle scuole superiori.

L’incontro rappresenta un’importante occasione di confronto diretto con professioniste e professionisti impegnati quotidianamente nella prevenzione, nel contrasto e nel supporto alle vittime di violenza.

Interverranno: Rosanna Lavezzaro, questore di Cagliari, Luigi Grasso, comandante provinciale dei carabinieri, Francesco Greco, dirigente del Centro operativo per la sicurezza cibernetica della Polizia di Stato, Valentina Maddiona, Capo del Servizio di psicologia del Comando Legione Carabinieri Sardegna, Maria Rita Pittau, dirigente medico-legale ARNAS G. Brotzu, Silvana Migoni, presidente dell’associazione Donne al Traguardo.

A moderare la giornata sarà Ester Cois, delegata del Rettore per l’uguaglianza di genere.

L’Università di Cagliari conferma così il proprio impegno nella sensibilizzazione su un tema di primaria importanza, favorendo dialogo, consapevolezza e responsabilità sociale tra le nuove generazioni.

POST TAGS:
FOLLOW US ON:
Cus Cagliari volley:
A Buggerru, venerdì

giampaolo.cirronis@gmail.com

Rate This Article:
RELATED ARTICLES
Forze Armate
Venerdì mattina il
Forze Armate
Il generale di Briga
Cultura
Il 4 luglio al Villa
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

Sede Legale
Via Cristoforo Colombo 20
09013 Carbonia (SU)
Tel. e Fax 0781 670155
Mail: giampaolo.cirronis@gmail.com

© 1995-2025 La Provincia del Sulcis Iglesiente

Powered by ENKEY WEB AGENCY