A Carbonia il grande villaggio gonfiabile di Babbo Natale ha colpito nel segno… di Nadia Pische

Un centro città pieno di vita quello che ieri s’è potuto vivere a Carbonia… canzoni natalizie e lunghe file di famigliole per incontrare Babbo Natale nella sua casetta. Zucchero filato e popcorn offerti dal CCN Consorzio Fieristico Sulcitano hanno attirato l’attenzione dei bambini.

Spettacolo di artisti sui trampoli e giocolieri con luci fluttuanti hanno intrattenuto le centinaia di persone che hanno scelto di uscire a passeggio la domenica sera. Il grande villaggio gonfiabile di Babbo Natale ha colpito nel segno… personaggi grandi morbidi e colorati, hanno incantato i tantissimi visitatori. Gli occhi sognanti dei bambini ieri sono stati la riprova che l’innocenza della tenera età è la fiamma che tiene accesa la magia del Natale.

Testo e fotografie di Nadia Pische

 

