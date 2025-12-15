A Natale il centro storico di Portoscuso si trasforma in un percorso di presepi

A Natale Portoscuso si trasforma in un paese da scoprire, dove arte, tradizione e riflessione si intrecciano in un suggestivo percorso di presepi che anima il centro storico e i suoi luoghi più simbolici. Diversi i presepi allestimenti, tutti visitabili, raccontano il Natale attraverso linguaggi diversi, capaci di emozionare residenti e visitatori.

I presepi, realizzati in stile Sardo e Napoletano, sono frutto dell’impegno e della passione dell’associazione “Sa Fabbrica” che ha saputo valorizzare il patrimonio culturale e umano del paese. Tra i più suggestivi spicca il presepe scolpito nella pietra sulla fontana di Su Pranu, un’opera di grande impatto scenografico firmata dall’indimenticabile artista Gianni Salidu, capace di fondere sacralità e materia in un dialogo senza tempo, messa a disposizione dalla moglie Pinella Bullegas.

Particolarmente significativo anche il presepe allestito nella chiesa dei tonnarotti, dedicata a Sant’Antonio di Padova, realizzato dalla Parrocchia e dall’associazione Sa Fabbrica di Portoscuso. Quest’ultima che ha curato diversi allestimenti lungo il percorso, contribuendo in modo determinante.

Il gruppo folk Sa Turri di Portoscuso, nella sua nuova sede affacciata sulla piazza, ha scelto di rendere omaggio alla tradizione con un presepe dal sapore autentico, capace di richiamare atmosfere antiche e identità popolari.

Forte il messaggio sociale del presepe solidale, realizzato dal gruppo culturale Vergine d’Itria nella sacrestia adiacente la chiesa di Sant’Antonio: un allestimento che colloca la Natività nel cuore delle problematiche del nostro tempo, invitando alla riflessione e alla solidarietà.

Chiude il percorso il presepe allestito nella chiesa Madre di Portoscuso dedicata alla Vergine d’Itria, forse il più intenso dal punto di vista emotivo: una rappresentazione che richiama le distruzioni che le guerre causano, dove la Natività è incastonata tra le macerie, simbolo di speranza che resiste anche nei contesti più drammatici.

Portoscuso, con questo itinerario di presepi, si conferma così meta ideale per vivere un Natale autentico, capace di unire bellezza, tradizione e messaggi universali. Un invito aperto a chi desidera scoprire un borgo che, a Natale, sa parlare al cuore.

A Portoscuso i presepi sono aperti tutti i giorni feriali e festività dalle ore 17,00 alle ore 20,00, oppure previo appuntamento.