Si è spento all’età di 70 anni Pier Giuseppe Massa, ex sindaco del comune di Fluminimaggiore

Si è spento all’età di 70 anni, Pier Giuseppe Massa (noto Piero) sindaco del comune di Fluminimaggiore. Dipendente della Asl Sulcis Iglesiente dal 1985, era andato in pensione alcuni anni fa. La sua prematura scomparsa lascia un grande vuoto nella famiglia e tra quanti, colleghi di lavoro e sindaci, che ne hanno sempre apprezzato la sensibilità verso i meno fortunati in un territorio da tempo in grande difficoltà.

Fluminimaggiore darà l’estremo saluto ìl suo ex sindaco martedì 16 dicembre 2025.