Ambiente: Sulcis Iglesiente, 1,86 milioni di euro per completare gli interventi di risanamento ambientale a Gonnesa

La Giunta regionale ha approvato, su proposta dell’assessora della Difesa dell’Ambiente Rosanna Laconi, il completamento degli interventi previsti dal Piano di disinquinamento per il risanamento del Sulcis Iglesiente nel comune di Gonnesa, destinando 1.859.244 euro a interventi di carattere igienico-sanitario lungo il litorale e nelle aree residenziali interessate.

Il provvedimento consente di dare piena attuazione alla riprogrammazione delle risorse già approvata nel 2023 e di utilizzare fondi regionali reiscritti a bilancio per chiudere un intervento atteso da anni, mirato a superare criticità strutturali legate all’assenza di reti idriche e di sistemi di trattamento dei reflui civili in alcune aree del territorio comunale.

«Il risanamento ambientale del Sulcis non è uno slogan, ma un lavoro paziente e concreto, fatto di interventi mirati che migliorano la qualità della vita delle persone – afferma l’assessora Rosanna Laconi -. A Gonnesa completiamo un percorso già avviato, dando risposte a bisogni reali e non più rinviabili.»

Gli interventi riguardano in particolare le aree di Plagemesu, del Borgo Rurale e di Sa Punta e S’Arena, accomunate da condizioni di forte fragilità sotto il profilo igienico-sanitario e ambientale. Le risorse saranno utilizzate per completare opere finalizzate alla bonifica delle aree e alla tutela della salute pubblica, in coerenza con gli obiettivi del Piano di disinquinamento del Sulcis Iglesiente. Il finanziamento è articolato su base pluriennale: circa 859mila euro nel 2026 e 1 milione di euro nel 2027, attraverso la creazione del fondo pluriennale vincolato, così da garantire continuità finanziaria e certezza nella realizzazione delle opere.

«Parliamo di interventi che incidono direttamente sull’abitare, sull’ambiente costiero e sull’immagine complessiva di un territorio che ha già pagato un prezzo altissimo in termini ambientali – sottolinea l’assessora dell’Ambiente -. La Regione c’è, accompagna i Comuni e si assume fino in fondo la responsabilità di portare a termine gli impegni presi.»