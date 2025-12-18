Educazione ambientale a scuola: Green Game arriva nelle Scuole del Sud Sardegna!

Il Green Game prosegue il suo percorso educativo in Sardegna. L’obiettivo primario del progetto rimane la diffusione della cultura del riciclo e della sostenibilità attraverso incontri interattivi e dinamici. Giunto alla sua tredicesima edizione è promosso dai Consorzi Nazionali per la raccolta, il recupero e il riciclo degli imballaggi (BIOREPACK, CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE e RICREA) ed è completamente gratuito per le scuole.

Il programma della settimana prevede numerosi appuntamenti nelle scuole della provincia del Sud Sardegna. Si partirà da Carbonia dall’I.I.S. “Gramsci – Amaldi” e dall’I.I.S. “Beccaria”, per poi proseguire a Sant’Antioco all’IPIA “E. Loi”.

Sarà poi la volta dell’I.I.S. “Padre Colli Vignarelli” di Sanluri e dell’I.P.S.S.A.R. “Tuveri” di Villamar. La settimana si concluderà con gli appuntamenti presso l’IPAA-ITCG-ITC “L. Einaudi” di Senorbì e, infine, all’I.I.S. “L. Einaudi – G. Bruno” di Muravera.

Nel corso di ciascun appuntamento, i formatori ufficiali del progetto, Alvin Crescini e Stefano Leva, rendono accessibili e coinvolgenti concetti come la raccolta differenziata e l’impatto ambientale delle nostre azioni quotidiane. Il momento clou, rappresentato dal quiz finale, ha trasformato l’educazione in un’esperienza altamente interattiva, che gli studenti hanno descritto come “efficace e stimolante”.

Il percorso educativo regionale raggiungerà il suo culmine il 30 gennaio, quando presso la Sala Plenaria della Fiera di Cagliari si terrà la Finale del Green Game Sardegna. Durante l’evento, verrà proclamata la classe regionale vincitrice e verranno selezionate le scuole che avranno l’onore di rappresentare la Sardegna nella Finale Nazionale del Green Game 2026 a Roma, in una sfida all’insegna della sostenibilità.

Il Green Game è un progetto patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.