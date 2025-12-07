Grande successo per l’evento che ha aperto i festeggiamenti di fine anno a Carbonia – di Nadia Pische

«Stasera vedrai, qualcosa accadrà

Qualcosa di magico succederà

Babbo Natale è quà

Babbo Natale è là

Il Natale arriva in città…»

E’ proprio come recitano i versi di questa famosa canzone di Natale… Il Natale è arrivato in città, a Carbonia!!!

6 dicembre 2025!

L’evento che ha aperto i festeggiamenti di fine anno a Carbonia organizzato dal CCN Consorzio Fieristico Sulcitano, è riuscito alla grande, riunendo in piazza tante famiglie in cerca di magia. Luci, musica, sorrisi e divertimento non sono mancati…

“Re dell’animazione” il concittadino Angelo Fraternali che, instancabilmente dal pomeriggio alla sera, ha intrattenuto grandi e piccini.

Due grandi bracieri al centro di via Manno hanno “scaldato” la serata, mentre una splendida slitta “parcheggiata” tra le tante bancarelle artigianali ha attirato l’attenzione di tutti coloro che hanno fatto a gara per salirci e farsi fotografare.

Sono numerose le iniziative in programma già oggi e nei prossimi giorni, organizzati dal comune di Carbonia, l’auspicio è che continui la voglia di uscire di casa, di incontrarsi e di condividere, lasciandosi tutti “accarezzare” e, perché no, anche farsi scuotere da quella polvere magica che solo le feste natalizie sanno regalare.

Fotografie e testo di Nadia Pische