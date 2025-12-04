Il Carbonia copre il vuoto lasciato dalla partenza di Matteo Nannini con l’argentino Lautaro Maximiliano Barrenechea

Il Carbonia Calcio ha ufficializzato questo pomeriggio il tesseramento del centrocampista argentino Lautaro Maximiliano Barrenechea, classe 2002, proveniente dalla Folgore Delfino Curi Pescara. Contestualmente è stata ufficializzata anche la partenza di Mario Artese, attaccante classe 2007, arrivato a Carbonia la scorsa estate. Anche lui dovrebbe essere rimpiazzato a breve con un altro fuoriquota classe 2007.

Lautaro Maximiliano Barrenechea, fratello di Enzo, mediano 24enne del Benfica che ha vestito le maglie della Juventus, del Frosinone, del Valencia e dell’Aston Villa, è in Italia dal 2022. Ha vestito anche le maglie di Chisola, Alba e Roccasecca. Dopo aver firmato il contratto che lo lega al Carbonia fino al 30 giugno 2026, s’è messo a disposizione del tecnico Graziano Mannu e ha svolto il primo allenamento con i nuovi compagni. Farà il suo esordio domenica 7 dicembre nella partita casalinga con la Ferrini.