Don Antonio Mura: «Il problema sanitario non può essere risolto con l’idea dell’ospedale unico, forse funzionante fra non meno dei prossimi dieci anni»

Il problema non può essere risolto con l’idea dell’ospedale unico, forse funzionante fra non meno dei prossimi dieci anni e, comunque, non risolutivo dei gravi problemi della Sanità nel Sulcis Iglesiente.

Bisogna, urgentemente ridare valore alla medicina di prossimità nei paesi, alla capacità di garantire le urgenze e smetterla di parcellizzate i reparti a seconda dei “campanili a cui si appartiene”. Serve un progetto sanitario pubblico capace di stare vicino a tutte le persone sofferenti, soprattutto alle persone più sofferenti e socialmente più fragili. Per meno di questo è a rischio, come già dimostrano i dati, la vita delle persone, la salute pubblica, e la stessa democrazia. Sempre di più sembra che ci si possa curare solo perché si ha qualche privilegio economico, qualche posto di rilievo, qualche appartenenza a qualche “colore’, o per privilegi amicali … Questa non è democrazia … questo è vilipendio della sanità pubblica e della dignità della persona, del BENE COMUNE.

Don Antonio Mura

Pastorale per il sociale e il lavoro della diocesi di Iglesias