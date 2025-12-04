Venerdì 5 dicembre, alle 10.00, verrà inaugurato lo SMART CENTER del comune di Villamassargia

In occasione della Giornata mondiale del Volontariato, l’evento promosso congiuntamente dal comune di Villamassargia e dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Cagliari, si terrà domani venerdì 5 dicembre 2025, al piano terra, della casa comunale, in piazza Pilar, a partire dalle ore 10.00.

Dopo i saluti istituzionali e l’intervento della sindaca Debora Porrà, del presidente della CRI Vittorino Erriu e la benedizione dei locali da parte del parroco don Maurizio Mirai, nel ricco programma della giornata è previsto un omaggio al monumento dei Caduti, in particolare dei volontari morti durante le attività di soccorso, un momento di formazione con le dimostrazioni delle manovre salvavita e la presentazione dell’associazione Riccaboni Alberto.

Alle 13.00 non mancherà la convivialità per gli anziani del centro diurno, mentre alle ore 17.00 sarà celebrata al palazzetto comunale una cerimonia solenne di giuramento con consegna degli attestati ai volontari Croce Rossa italiana delle unità territoriali di Villamassargia, Carbonia e Iglesias.

Lo Smart Center, nuovo spazio di comunità realizzato dal Comune, propone servizi di prossimità e cura, centro diurno anziani, conciliazione tempi lavoro–famiglia, spazio per i Caregiver, giardino intergenerazionale, trasmissione dei saperi e palestra della mente. A questi si aggiungono altri preziosi servizi in collaborazione con le Officine della salute: ambulatorio di prossimità, attività di prevenzione e screening, farmacia solidale, servizio psico-sociale, punto di facilitazione digitale e info point turistico.

Il centro diventerà anche sede territoriale del centro per la Famiglia (Plus distretto di Iglesias) con aperture programmate a cadenza quindicinale.