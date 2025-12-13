Il comune di Carbonia ha comunicato di aver rimandato l’iniziativa per la difesa della sanità pubblica dopo le nuove convocazioni regionali.

«Negli ultimi giorni sono intervenuti cambiamenti rilevanti nel quadro regionale legato alla riorganizzazione della sanità – si legge in una nota diffusa oggi -. Le organizzazioni sindacali ci hanno comunicato la richiesta di posticipare l’iniziativa prevista per lunedì 15 dicembre, alla luce del vertice convocato dalla Presidente della Regione per il 16 dicembre. Anche il mondo della scuola, già la scorsa settimana, aveva chiesto di programmare la mobilitazione dopo il periodo natalizio, per garantire la piena partecipazione della comunità.»

«Il comune di Carbonia ha scelto di accogliere queste richieste, con senso di responsabilità e con l’obiettivo di consentire a tutte le componenti sociali del territorio di essere presenti nel momento in cui la nostra voce può avere maggiore impatto – si legge ancora nella nota -. L’entusiasmo e la volontà di partecipare espressi in questi giorni non vengono dispersi. Al contrario, saranno valorizzati in una data che consenta al territorio di essere presente in modo ampio, coordinato ed efficace. L’obiettivo è creare le condizioni per una mobilitazione che rappresenti davvero tutta la comunità.»