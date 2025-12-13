I sindaci di Giba e Piscinas hanno chiesto alla direzione generale della ASL l’assegnazione di un nuovo medico di base o l’attivazione immediata di un ASCOT

I sindaci di Giba Andrea Pisanu e Piscinas Mariano Cogotti hanno chiesto alla direzione generale della ASL e, per conoscenza, all’assessore regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale, l’assegnazione di un nuovo medico di base o l’attivazione immediata di un ASCOT.

«Nonostante i ripetuti solleciti, ad oggi nessuna concreta soluzione è stata da Voi adottata per garantire la dovuta assistenza sanitaria ad oltre 1.500 pazienti – scrivono Andrea Pisanu e Mariano Cogotti -. Durante l’incontro tenutosi martedì 18 novembre scorso presso la Vostra spettabile direzione, sono state fornite ampie rassicurazioni in merito all’immediata attivazione del presidio ASCOT (Assistenza Sanitaria di Continuità Territoriale) presso la Casa della Salute di Giba. A distanza di oltre venti giorni, il servizio non risulta ancora attivo.»

«Vi chiediamo di valutare l’opportunità di disporre un’indagine interna, al fine di determinare eventuali responsabilità in capo ai Funzionari incaricati di predisporre tutti gli atti che avrebbero dovuto già portare a conclusione il relativo procedimento – aggiungono Andrea Pisanu e Mariano Cogotti -. Considerata l’esasperazione dei numerosi cittadini coinvolti nella vicenda, non ci resta che augurare a ciascuno di Voi di trovarVi nella medesima situazione nella quale versano le persone anziane e fragili dei nostri Comuni.»

«Nel ricordarVi ancora una volta che l’assistenza sanitaria è un fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività – concludono Andrea Pisanu e Mariano Cogotti -, rimaniamo in attesa di un Vostro concreto positivo segnale, che possa almeno in parte lenire la gravosa criticità venutasi a determinare.»