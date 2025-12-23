23 December, 2025
Lavori pubblici

Il comune di Narcao ha stipulato due convenzioni con l’assessorato della Pubblica Istruzione per la riqualificazione del campo di calcetto e la manutenzione straordinaria del Museo di Rosas

209Views

Il comune di Narcao ha stipulato due convenzioni con l’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Autonoma della Sardegna guidato dalla dott.ssa Ilaria Portas, a seguito di due finanziamenti richiesti nello scorso mese di settembre e concessi all’inizio del corrente mese di dicembre. Nello specifico, si tratta di 100mila euro per la riqualificazione del campo di calcetto di via del Parco e 122.880 euro per la realizzazione della manutenzione straordinaria degli immobili del Museo minerario e dello stabile del bar nel sito minerario di Rosas.

«I due interventispiega il sindaco Antonello Cani ci consentiranno, con il primo progetto di dare risposte ai tanti giovani del paese che praticano la disciplina sportiva del calcetto, con il secondo di restituire piena funzionalità alle strutture del Villaggio minerario di Rosas, realtà importante della nostra comunità, sia per tramandare la storica cultura mineraria alle giovani generazioni, sia come volano di sviluppo

turistico.»

A Buggerru l'ufficio

giampaolo.cirronis@gmail.com

